Berenbostel/Frielingen

Der Wertstoffhof in Berenbostel (Heinrich-Nordhoff-Ring) und Annahmestellen für Grüngut in Berenbostel (Auf dem Kampe 50) und Frielingen (Am Damme 13) sind ab Mittwoch, 15. April, wieder geöffnet. Das hat der Betreiber Aha am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Wegen der Corona-Krise waren die Einrichtungen Mitte März geschlossen worden.

Zunächst nehmen die Mitarbeiter des Wertstoffhofs ausschließlich Sperrabfälle und pflanzliche Gartenabfälle aus Privathaushalten an, teilen die Verantwortlichen mit. Ähnlich wie bei den Baumärkten soll es auf den Wertstoffhöfen Einlassbeschränkungen geben, so die Aha.

Anzeige

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Beschränkungen finden Interessierte online auf www.aha-region.de.

Von Gerko Naumann