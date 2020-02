Acht Garbsener Vereine hoffen auf Geld vom Regionssportbund

Garbsen

Jedes Jahr investieren Sport- und Schützenvereine Millionen in den Erhalt und die Sanierung ihrer Sportstätten. Dabei hilft der Regionssportbund (RSB) an Zuschüsse zu kommen. Im Jahr 2020 fördert er Projekte von 37 Vereinen aus der gesamten Region Hannover mit insgesamt 348.258 Euro. Auch acht Garbsener Vereine erwarten eine finanzielle Unterstützung ihrer Projekte. Wie viel Geld welcher Verein bekommt, erfahren die Vereinsvertreter bei einer Veranstaltung in Aligse am Mittwoch, 4. März.

Der SV Wacker Osterwald hat mit der 340.000 Euro teuren Sanierung seines Kunstrasenplatzes den wohl größten finanziellen Brocken zu stemmen. „Wir haben eine Fördersumme von 100.000 Euro beim RSB beantragt“, sagt der Vorsitzende des SV Wacker Osterwald, Michael Koch. Die Stadt Garbsen habe zusätzlich eine maximale Förderung von 227.000 Euro zugesagt. „Wir wollen möglichst in diesem Sommer starten – am liebsten in der Spielpause im Sommer“, sagte Koch.

Der GSC saniert die Heizungsanlage seines Vereinsheim am Planetenring. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

GSC erneuert Heizungsanlage

Für die Erneuerung der Heizungsanlage in seinem Vereinsheim hofft der Garbsener Sport-Club auf Zuschüsse vom Regionssportbund. „Die alte Heizung war mehr als 30 Jahre alt, sehr reparaturanfällig und unwirtschaftlich“, sagte Jörg Gossler, Vorsitzender des GSC. Zudem hat der Verein zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung eine 24 Quadratmeter große Solaranlage errichten lassen. Unterstützung bekomme der GSC zum größten Teil von der Stadt Garbsen und aus Fördertöpfen der Region. Der Verein selbst investiert für das gesamte Bauprojekt mehr als 35.000 Euro, da auch die Elektrik und Teile des Daches erneuert werden mussten.

Der Schützenverein Berenbostel hat für die Umrüstung seines Luftgewehrstands in der Schützensportstätte an der Corinthstraße einen Zuschuss beim RSB beantragt: 33.779 Euro sollen in die moderne Technik investiert werden. Der TSV Havelse will für 24.966 Euro seine Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung auf dem Kunstrasenplatz umrüsten. Und der Reit- und Fahrverein St. Georg Osterwald hofft auf eine finanzielle Unterstützung für die 21.463 Euro teure Sanierung seines Regenwassersystems und des Pferdewaschplatzes.

Tennisverein Berenbostel saniert sieben Plätze

Auf Zuschüsse hofft auch der TSV Schloß Ricklingen: Er investiert in den Neubau einer Bewässerungsanlage für den A-Platz. Die Kosten belaufen sich auf 27.265 Euro. Für die Sanierung seiner sieben Tennisplätze (27.370 Euro) hofft der Tennisverein Berenbostel ebenfalls auf Fördergelder. Und der Turnklub Berenbostel lässt für 11.241 Euro die Beregnungsanlage und den Diskusring sanieren.

Alle Vereine hatten zunächst einen Antrag mit den Gesamtkosten ihrer Bauprojekte und anderer Maßnahmen eingereicht. Der Regionssportbund Hannover ist für die Verteilung der Fördergelder zuständig. 37 Vereine hatten für 40 Projekte Gelder beantragt und zwar in einer Gesamthöhe von 1.692.884 Euro.

Das ist der Regionssportbund Der Regionssportbund Hannover (RSB) ist der Zusammenschluss aller in der Region Hannover (außer Hannover) ansässigen Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund sind. Der RSB vertritt 669 Vereine mit 176.702 Mitgliedern und rund 2500 Übungsleitern. Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Vereine in rechtlichen, sportlichen, ausbilderischen und organisatorischen Fragen. Eine Aufgabe des RSB besteht darin, Zuschüsse für den Erhalt der Sportstätten zu verteilen. Dafür gibt es beim Land Fördertöpfe. Der RSB sammelt die Anträge der Vereine und prüft sie. Über einen Teil der Projekte wird direkt im Innenministerium entschieden, ein anderer Teil liegt beim Landes- und Regionssportbund. Ist über die Anträge entschieden, stellt der RSB die Bewilligungsbescheide aus. Für 2020 haben 37 Vereine um Förderung gebeten. Ihr Investitionsvolumen liegt zusammen bei fast 1,7 Millionen Euro.

