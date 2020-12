Garbsen

Die Infektionsketten bei Amazon und in Garbsener Pflegeheimen scheinen weiter unter Kontrolle zu sein. Nach Angaben der Region wurden bei Amazon vor und nach Weihnachten Mitarbeiter aller Arbeitsschichten getestet. Aktuell sind rund 140 Personen als positiv auf Covid-19 registriert, zehn mehr als vor Weihnachten.

Die Situation in den Pflegeheimen: Derzeit sind in Garbsen insgesamt rund 80 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet, hinzu kommen 24 Mitarbeiter. Am Tag vor Heiligabend waren es 87 Bewohner und 25 Mitarbeiter. Bisher waren für Garbsen nur die Zahlen für die Hahne-Residenzen bekannt: 22 infizierte Bewohner im Haus der Ruhe, die Zahl ist konstant. Im Heidehaus stieg die Zahl über Weihnachten von 15 auf 30. In Garbsen wurden am Mittwoch von der Region 333 Menschen als infiziert gemeldet, elf mehr als am Dienstag.

Von Markus Holz