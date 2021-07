Meyenfeld

Wer derzeit von der Gutenbergstraße aus in Richtung Meyenfeld fährt, kann es sehen: Es blüht am Straßenrand, violett und gelb leuchtet es im Feld. „Bald kommen dann noch die Sonnenblumen dazu, dann wird es richtig schön“, sagt Landwirt Thomas Balke. Was dort und an vielen anderen Stellen im Stadtgebiet in voller Blütenpracht steht, ist ein Blühstreifen. Das sind Flächen, die Garbsener Landwirte zur Verfügung stellen und darauf Samenmischungen aussäen, die vor allem Insekten und Wildbienen anziehen sollen. Es ist ein Baustein, mit dem die Stadt Garbsen mehr für den Artenschutz tun will.

Bislang haben vor allem Landwirte mithilfe von Förderprogrammen diese Streifen angelegt. Im vergangenen Jahr wurde die Aktion ins Leben gerufen, mit der sich auch Bürgerinnen und Bürger aktiv am Schutz der Natur beteiligen können. Sie können Patin oder Pate für die Blühstreifen werden: Für 50 Euro im Jahr bepflanzt ein Landwirt 100 Quadratmeter Fläche und stellt in der Mitte ein Schild mit dem Namen des Patens auf. Das können Privatpersonen, Vereine oder auch Unternehmen sein.

„Bewusstsein stärken“

10.500 Quadratmeter Blühstreifen wurden in diesem Jahr für die Aktion bepflanzt „In Garbsen gibt es derzeit 53 Patinnen und Paten“, sagt Eric Bindhak, der das Projekt bei der Stadt Garbsen koordiniert und die Anfragen entgegennimmt. „Viele geben an, wo sie gerne ihre Fläche hätten, damit sie dann dort auch mal mit der Familie vorbeigehen können“, sagt Bindhak. In der Regel könne man die Wünsche auch erfüllen.

Landwirt Balke, Mitglied beim Landvolk, hat beobachtet, dass sich die Patinnen und Paten sehr mit dem Thema auseinandersetzen. „Ich bekomme regelmäßig Anrufe und komme mit den Bürgern ins Gespräch“, sagt er. „Sie wollen wissen, was ausgesät wird, wann es blüht, und man trifft sich und zeigt die blühende Fläche.“ Das sei auch das Ziel der Aktion, so Bürgermeister Christian Grahl (CDU): „Wir wollen dadurch das Bewusstsein für den Arten- und Klimaschutz stärken.“

Landwirte bepflanzen bereits 108 Hektar

Im April haben die Landwirte die Mischung aus Alexandrinerklee, Sonnenblumen, Buchweizen, Perserklee, Phacelia und Ölrettich ausgesät – jetzt im Juli blühen die meisten der Blumen, bis zum kommenden Februar bleiben die Flächen stehen. Dann werden sie aufs Neue bepflanzt. „Man kann sich schon jetzt für das kommende Jahr anmelden“, sagt Bindhak. Er ist erreichbar per E-Mail an eric.bindhak@garbsen.de.

Verglichen mit der rund 100-mal größeren Gesamtfläche, die etwa 30 Landwirte bereits als Blühstreifen ausgewiesen haben, sind die 10.500 Quadratmeter, die durch die Patenschaften entstanden sind, noch recht klein. „Wir haben knapp 108 Hektar in Garbsen bepflanzt“, so Balke.

Von Linda Tonn