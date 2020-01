Altgarbsen

Ein 46-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen an der Deisterstraße in Altgarbsen überfallen und schwer verletzt worden. Wie die Kriminalpolizei Hannover mitteilte, hatten Zeugen den Mann gegen 6 Uhr vor seiner Garage gefunden und den Notruf gewählt. Ersten Ermittlungen zufolge wollte er zu seinem geparkten Auto gehen, als er von den Tätern überfallen wurde.

Ein Rettungswagen brachte den Garbsener mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein Notarzt war vor Ort.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer am Dienstagmorgen etwas Verdächtiges im Bereich der Deisterstraße beobachtet hat. Die Ermittler sind unter Telefon (0511) 109 5555 zu erreichen.

Von Linda Tonn