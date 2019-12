45.000 Euro: Feuerwehr-Fahrzeuge sollen Abbiegeassistenten bekommen

Garbsen

So ein Unfall wie zu Beginn des Jahres in Lehrte soll in Garbsen nicht passieren: Damals war ein elfjähriges Mädchen von einem Müllwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Ende November 2018 war eine 16-jährige Schülerin in Burgdorf von einem abbiegenden Lastwagen überrollt worden. Um die Sicherheit für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu erhöhen hat die SPD gefordert, die städtischen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen mit sogenannten Abbiegeassistenten auszustatten.

Bisher ist der Saug- und Spülwagen der Servicebetriebe Garbsen (SBG) nachgerüstet worden. Zudem sind bei den Servicebetrieben und der Feuerwehr 23 Fahrzeuge für eine solche Nachrüstung geeignet. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Rat hervor.

Geld im Haushalt vorgesehen

Zum Jahreswechsel werde das Bundesamt für Güterverkehr Geld für die Umrüstung von Fahrzeugen bereitstellen, heißt es dort. Die Stadt Garbsen werden sich dafür bewerben. Unabhängig davon sind im Haushalt für das kommende Jahr 45.000 Euro für die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen.

Allerdings führe die Berufsfeuerwehr Hannover gerade einen Feldversuch mit verschiedenen Abbiegeassistenten durch. Den wolle man abwarten, so die Stadtverwaltung. „Das favorisierte System wird dann hier in Garbsen vorgeführt und vermutlich auch die Grundlage der stadteigenen Nachrüstungen.“

Nach schweren Unfällen mit Lkw, bei denen immer wieder auch Kinder zu Tode gekommen sind, wird immer häufiger über solche Assistenzsysteme diskutiert. Dabei geht es um Anzeigen in den Fahrzeugen, aber auch an der Straße. Im Dezember 2018 hat die Stadt Garbsen an der Amazon-Zufahrt an der Burgstraße eine sogenannte Bike-Flash-Anlage installiert. Sie soll heranfahrende Lkw-Fahrer auf die Radfahrer und Fußgänger aufmerksam machen.

Bike-Flash wird untersucht

Nicht klar ist allerdings, ob das System der Straßenverkehrsordnung entspricht. „Die Region Hannover hat ein Ingenieurbüro mit der Evaluierung der Anlage beauftragt“, so die Stadt Garbsen. Ende Oktober seien mehrere Tage lang Videoaufnahmen gemacht worden um die Sicherheit der Anlage zu prüfen. Die Auswertung soll Anfang 2020 vorliegen.

Für die SPD-Fraktion im Rat habe die Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern und E-Bike-Nutzern eine sehr hohe Priorität, sagte der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel. Daher setze man sich sowohl für die Nachrüstung der städtischen Fahrzeuge als auch für einen dauerhaften Betrieb der Bike-Flash-Anlage an der Burgstraße ein.

