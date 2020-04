Frielingen

In der Nacht zu Sonntag hat ein 36-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in Garbsen-Frielingen so laut randaliert, dass die Nachbarn über den Notruf die Polizei verständigten. Angaben zufolge, eskalierte die Situation am Farlingsweg kurz vor Mitternacht. Selbst die vier angerückten Beamten konnten den stark betrunkenen und aggressiven Mann nur schwer beruhigen.

Sie mussten ihn für den Rest der Nacht in eine Ausnüchterungszelle der Polizeidirektion Hannover bringen. Aus dieser wurde er am Sonntagmorgen wieder entlassen.

Von Linda Tonn