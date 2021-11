Garbsen

Auch für Garbsen gelten seit Freitag strengere Coronaregelungen: Von 3 G hat die Region mit ihrer neuen Allgemeinverfügung auf 2 G verschärft. In vielen Bereichen haben künftig nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Freitesten können sich Besucher von Fitnessstudios, Innenbereichen von Restaurants und Co. nicht mehr. Wie kommt die neue harte Linie bei Garbsener Gastronomen und Betreibern an?

Das Telefon von Marc Schiller, Inhaber des Garbsener Fitnessstudios FutureFit, stand schon kurz nach Veröffentlichung der Verschärfungspläne nicht mehr still. „Es waren ständig Kunden am Apparat, die wissen wollten, wie es weitergeht.“ Darunter auch einige Ungeimpfte. Sie werden nun nicht mehr ins Fitnessstudio gehen können. „Wir verlieren 30 bis 40 Kunden“, schätzt der Betreiber. Was nach den vergangenen Lockdowns ein erneuter „Schlag ins Kontor“ wäre.

Verfügung der Region ist „krass“ und „überraschend“

Er finde die Verfügung der Regionsverwaltung in ihrer „Härte“ dabei „krass“ und „überraschend“, so Schiller. „Sie ist schärfer, als das was Niedersachsen plant. So sind ja quasi keine Warnstufen vorgesehen, sondern sie gilt ab sofort bei der aktuellen Inzidenz – die im Vergleich zu anderen Bundesländern und Regionen noch halbwegs niedrig ist. Das hatte ich etwas anders erwartet.“

Wer im FuturFit in Garbsen trainieren will, muss die Hygienevorschriften genau einhalten. Quelle: Gert Deppe

Mit Onlinekursen versuche man nun nicht geimpfte Mitglieder bei der Stange zu halten. „Und mit dem Angebot, die Mitgliedschaft bis Ende des Jahres ruhen zu lassen“, erklärt der FutureFit-Betreiber. Ob sich die Situation am 10. Januar lockert, wenn die Verfügung der Region ausläuft? „Ich kann es nur hoffen, denn der Januar ist für uns die wichtigste Zeit des Jahres – dann melden sich die meisten im Fitnessstudio an.“

Gastronomie: Hauptsache kein Lockdown mehr

Für die Gastronomin Ann-Katrin Rahlfes von der Rathausterrasse Garbsen wird die 2-G-Regel dagegen keine große Umstellung. „Wir haben ohnehin nur eine Handvoll Gäste, die noch nicht geimpft sind. Deshalb fühlt sich 3 G für uns schon seit einiger Zeit wie 2 G an“, sagt sie. Diejenigen, die nicht geimpft sind, bekommen ihr Essen seit Längerem schon nur zum Mitnehmen oder im Freien serviert.

Das gilt auch für Menschen, die ihren Impfnachweis vergessen haben, sagt Rahlfes. „Das kommt in letzter Zeit immer mal wieder vor. Die Leute werden dann manchmal sauer, aber wir kontrollieren streng und machen keine Ausnahme. Schließlich müssen wir irgendwann mal raus aus dem ganzen Mist“, sagt die Gastronomin.

Fast alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie gesprochen habe, sehen das ähnlich. Deshalb kenne sie in Garbsen auch keinen Gastronomen, der 2 G grundsätzlich ablehnt. „Wenn das der Weg ist, dann gehen wir ihn halt. Hauptsache es gibt keinen neuen Lockdown. Das wäre für viele Gastronomen der letzte Sargnagel“, sagt Rahlfes.

Auch im Kino Cinestar am Rathausplatz gilt jetzt die 2-G-Regel. Quelle: Gerko Naumann

Im Cinestar gilt jetzt 2 G – zumindest für Erwachsene

Die neue 2-G-Regel gilt ab sofort auch im Kino Cinestar am Rathausplatz. Das bedeutet: Alle Gäste ab 18 Jahren müssen nun geimpft oder genesen sein, um ins Kino zu gehen. Für Menschen unter 18 Jahren ändert sich nichts, sie sind von der Regel ausgenommen. Kontrolliert wird – ebenso wie die Jugendschutzkontrolle am Einlass. „Das ist im Kino eine geübte Routine und stellt uns vor keine Herausforderung“, teilt eine Sprecherin mit. Dennoch bedauern die Betreiber, dass ungeimpfte Gäste vom Kinobesuch ausgeschlossen sind. „Kino gilt aufgrund der hochwertigen Belüftungsanlagen und der geübten Hygienekonzepte als sicher Ort. Diese Rückmeldung erhalten wir auch regelmäßig von unseren Gästen“, so die Sprecherin.

Heimatmuseum setzt 2 G vorzeitig um

Die Betreiber des Heimatmuseums in Altgarbsen waren ihrer Zeit bereits einen Schritt voraus. Sie haben die 2-G-Regel schon eingeführt, bevor sie verpflichtend wurde. Helfer unterstützen den Vorstand bei der Kontrolle der Nachweise, berichtet Pressewartin Eva Hartmann. „Die Nachweise müssen beim Betreten des Museums im Eingangsraum vorgelegt werden.“ 2 G bedeutet aber auch: Besucherinnen und Besucher des Museums müssen keine Masken mehr tragen.

Auch Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) hat als eine seiner ersten Amtshandlungen die 2-G-Regeln in der Stadt verschärft. Etwa in Schwimmbädern und bei Kulturveranstaltungen sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang haben. „Jetzt ist die Zeit, entschlossen zu handeln. Aus diesem Grund werden wir künftig in Garbsen auf 2 G setzen – zumindest immer da, wo es rechtlich möglich ist und organisatorisch umsetzbar“, so Provenzano. Die Corona-Inzidenz, also die Zahl der neu Infizierten innerhalb einer Woche, lag in Garbsen am Freitag bei 121,4.

Von Simon Polreich und Gerko Naumann