Osterwald

Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Osterwald schwer verletzt worden. Er war mit seiner Maschine unter den Lastwagen eines 57-Jährigen gerutscht. Der kam von der Bundesstraße 6 und wollte an der Molkereistraße nach links auf den Hof eines Unternehmens abbiegen. Der ihm entgegenkommende Motorradfahrer musste daraufhin stark abbremsen.

Dabei geriet seine Harley in Schräglage und fiel schließlich auf die linke Seite. Mit dem Fahrzeug rutschte der 29-Jährige erst gegen die Zugmaschine des Lkw und anschließend ohne das Motorrad weiter unter den Auflieger. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Fuß zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover schätzt den Sachschaden auf 6000 Euro.

Von Gerko Naumann