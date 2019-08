Garbsen-Mitte

Petra Wulf und ihre Mitarbeiter in Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza haben derzeit alle Hände voll zu tun. Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und pünktlich zum Schulstart am Donnerstag, 15. August, wollen alle Eltern die Schulbücher für ihre Kinder haben. So wie Mutter Oksana Orlowa, die a...