Diese Heuernte kommt gerade rechtzeitig: Eine frisch gemähte kleine Wiese in Schloß Ricklingen am Fuß der Von-Woyna-Brücke war in dieser Woche der gedeckte Tisch für den Kindergarten der Störche. 17 Tiere sind auf der Schloß Ricklinger Seite der Leine auf der Jagd. Auf Luther Seite gegenüber stehen noch einmal sieben Tiere. Es ist das große Fressen vor dem Abflug. Fettreserven anlegen vor der Reise in den Süden.

Der Kindergarten im Schlaraffenland: Auf der Wiese an der Leine kurz hinter Schloß Ricklingen sammeln sich Jungstörche der Umgebung zum großen Jagen. Quelle: Markus Holz

Dass sich die Jungtiere im Spätsommer sammeln, ist in den Brutgebieten ein jährliches Schauspiel. Manchmal sitzen sie aufgereiht auf dem Dach des alten Gasthauses Zur Linde. Zu anderer Stunde drehen sie die Halme auf frisch gemähten Wiesen um. Regenwürmer, Frösche, Schlangen, Eidechsen, Mäuse, Maulwürfe, Käfer – die Kinder sind nicht sonderlich wählerisch.

Die Jungen sind jetzt unabhängig. Sie werden in wenigen Wochen in größeren Trupps noch vor den Alttieren auf die Startbahn gen Süden gehen. Die Zugrichtung ist ihnen angeboren. Ihre Eltern folgen etwa eine Woche später. Die meisten Störche des Jahrganges 2020 werden wir im nächsten Jahr noch nicht wieder sehen. Jungstörche kehren im ersten Sommer nicht oder nur vereinzelt ins Brutgebiet zurück, schreibt die Vogelschutzwarte Loburg auf ihrer Internetseite.

Von Markus Holz