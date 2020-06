Nahe des Blauen Sees: 23-Jähriger mit Messer bedroht

Bislang unbekannten Täter haben einen 23-Jährigen aus Seelze nahe des Blauen Sees in Garbsen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat am Blauen See hat sich bereits in der Nacht zu Sonnabend ereignet. Quelle: Gerko Naumann (Symbolbild)