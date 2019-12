Auf der Horst

In der Nacht zu Sonnabend ist in der Straße Auf der Horst ein junger Mann auffällig geworden, der Steine und Flaschen gegen einen Kiosk warf. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tag gegen 23.10 Uhr. Am Kiosk entstand kein größerer Schaden.

Bei der Kontrolle beleidigte der 22-Jährige die Polizisten mehrfach. Zudem fanden sie Drogen bei ihm. Die Beamten stellen Strafanzeige wegen Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Linda Tonn