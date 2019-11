Mitternachtssport Garbsen startet am Sonnabend in die 20. Saison

Auf der Horst

Der Mitternachtssport Garbsen startet am Sonnabend, 16. November, in den Sporthallen des Johannes-Kepler-Gymnasiums im Schulzentrum I in die 20. Saison. Seit November 2000 besteht das vom Präventionsrat geförderte Projekt. Jugendliche aus dem Garbsener Stadtgebiet können in der Herbst- und Winterzeit einmal im Monat von 20 bis 24 Uhr trainieren. Angeboten werden Fußball, Basketball und Tischtennis.

Bei den bisher mehr als 100 Terminen nahmen regelmäßig 150 bis 200 Jugendliche aus Garbsen teil. Mitarbeiter von Polizei, Stadt Garbsen, Projekt X, dem Schulzentrum I und der Kirchengemeinde St. Raphael organisieren die Veranstaltungen. Die Anmeldung für das Fußballturnier am Sonnabend ist ab 19.50 Uhr möglich.

Weitere Termine: Sonnabend, 14. Dezember, 11. Januar 2020, 8. Februar und 7. März. Weitere Informationen gibt es bei Markus Heuer unter Telefon (05131) 707572.

Von Anke Lütjens