18-Jähriger landet nach Unfall mit Auto im Gleisbett

Auf der Horst

Das Auto eines 18-Jährigen ist am Sonnabend gegen 22.50 Uhr in Auf der Horst nach einem Unfall auf den Schienen der Stadtbahnlinie 4 gelandet. Zuvor war der Fahranfänger auf dem Planetenring in Richtung Hannover unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. In einer Linkskurve verlor er wegen „nicht angemessener Geschwindigkeit“ auf der regennassen Fahrbahn offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. Er überfuhr einen Absperrzaun, und das Fahrzeug blieb direkt auf den Schienen stehen.

Feuerwehr und Abschleppunternehmen holen Auto aus dem Gleisbett

Die Feuerwehr Garbsen wurde alarmiert, um bei der Bergung des Fahrzeugs zu helfen. Da das Auto mit der Achse auf den Schienen auflag, „konnte es nicht einfach mit Muskelkraft von den Gleisen geschoben werden“, sagt Feuerwehr-Sprecher Stefan Müller. Zur Sicherheit der Retter wurde der Strom in der Oberleitung abgestellt. Anschließend holten Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens das Auto aus dem Gleisbett.

Bei dem Unfall wurde der 18-jährige Beifahrer leicht verletzt. Über den Schaden können die Ermittler noch nichts sagen. Die Gleise waren bis etwa 0.30 Uhr am Sonntag gesperrt.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann