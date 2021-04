Garbsen

Jedes Jahr wird in Garbsen tonnenweise wilder Müll illegal in der Natur entsorgt. Genau genommen waren es im Jahr 2020 acht Tonnen Müll und sogar 15 Tonnen Sperrmüll. Diese erschreckenden Zahlen hat die Stadtverwaltung veröffentlicht. Deshalb wendet sich Bürgermeister Christian Grahl mit einem Appell an die Bürgerinnen und Bürger: „Jeder sollte zum Schutz der Umwelt und für seine Mitmenschen darauf achten, sich an die Regeln der Müllentsorgung zu halten.“

Den Zeitpunkt jetzt hat Grahl gewählt, weil wegen des wärmeren Wetters und der Pandemie damit zu rechnen sei, dass sich mehr Menschen draußen im Grünen aufhalten werden. Das führe erfahrungsgemäß gleichzeitig zu mehr Müll in der Natur – der oftmals nicht korrekt entsorgt wird, wie Garbsens Umweltbeauftragte Randi Diestel beobachtet hat.

Pappe, Plastik, Zigarettenkippen und Tüten landeten häufig nicht im Papierkorb, sondern im öffentlichen Straßenraum, auf Fußwegen, in Beeten oder in Grünanlagen. „Eine weggeworfene Zigarettenkippe verunreinigt etwa 40 Liter Grundwasser. Ein großer Teil des in der Landschaft entsorgten Mülls landet in Flüssen und Meeren. Das ist nicht nur für die Umwelt schädlich, sondern über kurz oder lang auch für unsere Gesundheit“, so Diestel.

Randi Diestel ist promovierte Biologin und Umweltbeauftragte der Stadt Garbsen. Quelle: Stadt Garbsen

Steuerzahler tragen die zusätzlichen Kosten

Aber nicht nur die Umwelt nimmt durch solches Fehlverhalten Schaden, sondern auch der Haushalt der Stadt Garbsen, betont Grahl. Als Eigentümerin öffentlicher Flächen entstehen ihr durch die Entsorgung „erhebliche zusätzliche Kosten“, die nicht über die Müllgebühren getragen werden. Für die reguläre Müllentsorgung ist der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) zuständig. „Wegen der steigenden Müllmengen auf öffentlichen Flächen müssen darüber hinaus vermehrt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Servicebetriebe zusätzlich für diese Aufgabe eingesetzt werden“, berichtet Grahl. Den Verursachern droht eine Anzeige bei der zuständigen Abfallbehörde. Das Bußgeld kann bis zu 100.000 Euro betragen.

Da die Stadt nicht überall gleichzeitig kontrollieren kann, ist sie bei der Entsorgung auf die Mithilfe der Einwohnerinnen und Einwohner angewiesen, heißt es von der Verwaltung. Wer illegal entsorgten Müll sieht, wird gebeten, darauf mittels einer E-Mail an Muellmeldung@garbsen.de aufmerksam zu machen. Wird ein entsprechendes Foto beigefügt, kann der Müll noch schneller entsorgt werden.

Stadt entsorgt Müll innerhalb von 48 Stunden

Wer Müll lieber telefonisch melden möchte, erreicht Svend Almes von der Ordnungsabteilung der Stadt Garbsen unter Telefon (05131) 707553. Abfall auf öffentlichen Flächen wird von der Stadt umgehend, möglichst binnen 48 Stunden ab Meldung entsorgt, versprechen die Verantwortlichen.

Illegal abgeladener Müll ist in Garbsen zuletzt immer wieder Thema gewesen. Darunter leiden unter anderem die Anwohner an der Straße Hechtkamp in Berenbostel. An der dortigen Wertstoffinsel werden fast täglich größere Mengen Unrats abgestellt, die dort nicht hingehören – sogar große Elektrogeräte.

Am Hechtkamp in Berenbostel fast täglich illegal Müll entsorgt. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Anfang des Jahres hat die Stadt deshalb eine private Reinigungsfirma engagiert. Deren Mitarbeiter kümmern sich nun auch an den Wochenenden um die Entsorgung. Diese Lösung wählte die Verwaltung, weil eine Videoüberwachung des Platzes aus ihrer Sicht aus Datenschutz- und Kostengründen nicht infrage kommt. Für den Einsatz des Unternehmens aus Hannover investiert die Stadt etwa 800 Euro pro Monat zusätzlich.

Sperrmüll wird von Aha bis zu einer Menge von fünf Kubikmetern – Gegenstände dürfen dabei nicht länger als zwei Meter sein – kostenfrei nach Voranmeldung abholt. Die Telefonnummer dafür lautet (0800) 9991199.

