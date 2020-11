Garbsen

In Garbsen sind aktuell (Stand: Freitagnachmittag) 141 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsamtes hervor, welche die Region Hannover veröffentlicht. Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche waren es noch 104 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Verhältnis von neu Erkrankten innerhalb einer Woche auf umgerechnet 100.000 Menschen angibt, stieg auf 140,7 (eine Woche zuvor: 112).

Eine einfache Erklärung für diese Entwicklung hat Regionssprecherin Sonja Wendt nicht. „Die Zahlen steigen derzeit in allen Kommunen in der Breite“, sagt sie. Einen sogenannten Hotspot, etwa durch viele Infektionen in einem Altenheim wie in Lehrte, ist in Garbsen bislang nicht bekannt, sagt Wendt. Es bleibe die Hoffnung auf eine positive Auswirkung des Teil-Lockdowns, die ab nächster Woche sichtbar sein könnte.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 570 Menschen mit dem Virus infiziert. In der gesamten Region Hannover waren es 9596.

Von Gerko Naumann