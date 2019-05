Garbsen/Bückeburg

Ein 14-Jähriger aus Garbsen hat am Sonntagabend einen Unfall in Bückeburg ( Landkreis Schaumburg) verschuldet. Der Junge saß dabei am Steuer des Autos seiner Mutter, teilt ein Sprecher der Polizei in Nienburg mit. Gegen 17.50 Uhr wollte er mit dem Audi offenbar abbiegen und berührte dabei den VW eines 60-Jährigen aus Hameln. Bei der Aufnahme des vermeintlichen Bagatellunfalls fiel den Polizisten auf, dass der Unfallverursacher erst 14 Jahre alt ist. Er gab an, sich das Auto ohne deren Wissen von der Mutter „ausgeliehen“ zu haben. Das Auto war bereits abgemeldet und somit nicht versichert, teilen die Beamten mit.

Mutter ist entsetzt

Die Polizisten informierte die Mutter, die ihren Sohn von der Wache abholen musste. „Sie war natürlich entsetzt“, heißt es von der Polizei in Nienburg. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. In den Ermittlungen soll unter anderem geklärt werden, ob der Junge aus Garbsen selbst mit dem Auto nach Bückeburg gefahren ist.

Von Gerko Naumann