Freundeskreis Garbsen sagt Verleihung des Ehrenrings 2020 ab

Wegen der Corona-Pandemie fällt in diesem Jahr die Verleihung des Ehrenrings, mit dem der Freundeskreis Garbsen herausragende Persönlichkeiten auszeichnet, aus. Das hat der Vorstand des Freundeskreises mitgeteilt. Die aktuellen Entwicklungen während der Corona-Pandemie machten eine verlässliche und gewissenhafte Vorbereitung und Planung für das aktuelle Jahr nicht in dem erforderlichen Maße möglich, sagte der Vorsitzende Stefan Birkner. „Unser Ziel ist und bleibt es, mit der Ehrenringverleihung ein Highlight für Garbsen zu setzen. Das können wir aber unter den besonderen Umständen in diesem Jahr nicht garantieren.“

Nächste Verleihung 2021

Garbsens Bürgermeister Christian Grahl sagte, er bedauere die Entscheidung, halte sie aber für richtig. „In Zeiten von Abstandsgeboten, verschärften Hygienemaßnahmen und anhaltendem Infektionsgeschehen könnte der Ehrenring nicht in der bewährten Art und Weise verliehen werden“, so Grahl. „Dies würde weder einem potenziellen Ringträger gerecht werden, noch wären die wertvollen persönlichen Begegnungen bei der Verleihung möglich.“

Der nächste Ehrenring soll im kommenden Jahr verliehen werden. Im vergangenen Jahr hatte der Freundeskreis Garbsen den Unternehmer Jörg Sennheiser mit dem Ehrenring für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der erste Preisträger 2004 war der Hirnforscher Madjid Samii. Es folgten unter anderem Martin Winterkorn (damals VW-Chef, 2009), Martin Kind (Unternehmer und Präsident von Hannover 96, 2013) und Wissenschaftlerin und Unternehmerin Ingeborg Hochmair (2017).

