Garbsen-Mitte

Allein die Zahlen rund um den Forschungsbau Scale auf dem Gelände des Produktionstechnischen Zentrums Hannover (PZH) sind beeindruckend: 65 Meter breit, 75 Meter lang und 15 Meter hoch ist der Bau, in dem künftig Forschung im XXL-Format betrieben werden soll. Der Rohbau auf dem 7000 Quadratmeter großen Gelände steht, nun folgen Dach und Fassade sowie der Innenausbau. Ab Herbst 2022 können in den Bau östlich zwischen PZH und B6 bis zu 110 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einziehen.

Nach dem Spatenstich im Dezember 2019 waren die Arbeiten im Frühjahr 2020 gestartet. In den Sommermonaten wurde zunächst der Untergrund vorbereitet. Der Bau liege gut im Zeitplan, sagt Mark Alan Swider, der das Projekt koordiniert. „Eigentlich wollten wir im Sommer ein Richtfest feiern, das müssen wir coronabedingt verschieben.“

Räume sind mehr als zehn Meter hoch

Mit dem Projekt Scale soll Forschung in neuen Dimensionen möglich sein: Die Höhe des Gebäudes ließe es zu, dort ohne Probleme vier Stockwerke unterzubringen. Allerdings wird in weiten Teilen des Forschungsbaus die gesamte Höhe genutzt, um skalierbare Produktionssysteme der Zukunft zu erforschen. Das heißt, Maschinen können in einer Höhe von bis zu zehn Metern arbeiten – das ist mehr als es bislang in anderen Versuchshallen des PZH möglich war.

Der Rohbau für das Gebäude steht, nun folgen Dach und Fassade. Quelle: Linda Tonn

Lesen Sie auch: Einblicke ins PZH: So funktioniert Spitzenforschung „made in Garbsen“

14 Institute der Leibniz Universität Hannover wollen in dem neuen Forschungsbau zusammenarbeiten. Ziel ist es, eine skalenunabhängige Produktionstechnik zu erforschen – also in Größe und Volumen nicht mehr begrenzt zu sein. Bislang ist die Fertigung von Großbauteilen begrenzt durch die Größe der Maschinen. Großbauteile sind oft Unikate.

Das soll in Zukunft anders sein: Die intelligente Vernetzung von kleinen und mobilen Fertigungsmaschinen soll ermöglichen, dass die Größe von Bauteilen problemlos gesteigert werden kann. Mit der Forschung in Scale sollen Fertigungsmethoden und Prozesse entwickelt werden, die es möglich machen, sowohl größen- und stückzahlunabhängig als auch ökologisch und ökonomisch effizient zu fertigen.

Das Gebäude ist 15 Meter hoch - und kann in Teilen in der gesamten Höhe genutzt werden. Quelle: Linda Tonn

850 Tonnen Spezialbeton verbaut

In einem Teil des Gebäudes wird ein Büroriegel eingezogen, der Arbeitsplätze für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bietet. Zudem entsteht ein XXL-Strahlenschutzraum, in dem Großbauteile durchstrahlt werden können, um etwa Produktionsfehler zu entdecken. Für diesen Raum wurden 850 Tonnen Spezialbeton verbaut. Zudem finden sich im Erdgeschoss zwei Labore – ein optischer Messraum und ein Labor für Beschichtungstechnik.

Zusammengerechnet bietet der Bau eine Nutzfläche von 3300 Quadratmetern, auf denen elf Großgeräte Platz finden sollen – vom 3D-Drucker im XXL-Format bis zum Fertigungsroboter. 50 Millionen Euro kostet der Neubau. Die Kosten tragen der Bund und das Land Niedersachsen je zur Hälfte.

Von Linda Tonn