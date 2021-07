Für die Feuerwehren in der Region Hannover hat die Pandemie ihren Schrecken verloren: Alle geimpften Mitglieder haben vollen Schutz. Ein Lichtblick in der Arbeit des Feuerwehrverbandes, der am Sonnabend Open Air in Havelse tagte, Mitglieder ehrte und sich von Hauke Jagau verabschiedete.