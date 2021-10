Ein 72-jähriger Mann ist am Freitag bei einem Wohnungsbrand in Garbsen ums Leben gekommen. Seine Ehefrau konnte in letzter Sekunde schwer verletzt gerettet werden. Mehrere Personen wurden verletzt. Das Sechs-Parteien-Haus an der Kahlriethe in Berenbostel ist unbewohnbar.