Feuerwehr rückt zu Brand im Garbsener Ortsteil Schloß Ricklingen aus

Hannover

Die Feuerwehr Garbsen ist am Montagabend zu einem Kellerbrand in den Ortsteil Schloß Ricklingen ausgerückt. Anwohner hatten die Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr zu dem Zwei-Familienhaus in der Herzog-Albrecht-Straße gerufen. Als die ersten Helfer vor Ort eintrafen, drangen dichte, schwarze Rauschschwaden aus dem Untergeschoss des betroffenen Gebäudes.

Erste Hinweise, dass sich noch Menschen in dem Gebäude aufhalten sollten, bestätigten sich nicht. Die Familie mit drei Kindern, die in dem Haus wohnt, war durch Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte die Räume. Die Polizei wird in den kommenden Tagen mit der Suche nach der Brandursache beginnen.

Von Tobias Morchner