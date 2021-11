Feuerwehr Garbsen hilft bei Krankentransport per Drehleiter

Altgarbsen

Die Feuerwehr Garbsen hat am Donnerstagmittag in Altgarbsen Amtshilfe geleistet. Ein Rettungsdienst sollte einen Patienten an der Berliner Straße abholen. Der Transport scheiterte an einem zu engen Treppenhaus.

Mit den üblichen Mittel, also einer Trage, sei der Patient nicht mit der nötigen Schonung aus dem ersten Stockwerk zu transportieren gewesen, schreibt Feuerwehrsprecher Stefan Müller. Die Leitstelle fragte die Drehleiter aus Havelse an.

Der Korb am Ende der Leiter ist dafür ausgestattet, eine Trage sicher aufzunehmen. Die Platzverhältnisse seien für das schwere Gerät zwar sehr eng gewesen, letztlich habe der Transport schnell und erfolgreich funktioniert, schreibt Müller. Der Patient wurde anschließend durch den Rettungsdienst weiterbetreut und in ein Krankenhaus gefahren. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte knapp 30 Minuten.

Von Markus Holz