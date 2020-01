Weniger Einsätze, aber viele neue Aufgaben: Feuerwehr blickt zurück auf 2019

Altgarbsen

Der Großbrand am Saturnring am 2. Januar, kurz zuvor eine unruhige Silvesternacht: Der Rückblick auf das Jahr 2019 von Garbsens Ortsbrandmeister Thomas Cremer begann mit 2020. Denn der Dachstuhlbrand im Stadtteil Auf der Horst war noch keine 48 Stunden her, als sich die Garbsener Ortsfeuerwehr am Sonnabend zu ihrer Jahresversammlung in der Feuerwache in Altgarbsen traf. Der Brand am vergangenen Donnerstag hatte ein Einfamilienhaus völlig zerstört, mehrere Haustiere starben – voraussichtliche Schadenshöhe: 250.000 Euro. „Die meisten von euch habe ich in diesem Jahr schon gesehen“, sagte Cremer, als er die mehr als 100 Ehrenamtlichen begrüßte – mit Blick auf die bereits 13 Einsätze im noch jungen Jahr 2020.

Zur Galerie Am Donnerstagnachmittag ist ein Einfamilienhaus am Saturnring im Stadtteil Auf der Horst abgebrannt. Die Feuerwehr Garbsen spricht von einem Totalschaden. Menschen wurden nicht verletzt.

288 Einsätze mit 4082 Arbeitsstunden

288-mal ist die Feuerwehr Garbsen im vergangenen Jahr ausgerückt, das allein bedeutet für die Helfer 4082 Arbeitsstunden. „2019 war dennoch ein Jahr zum Durchatmen“, sagte der Ortsbrandmeister. Denn 2018 waren es mit 326 Einsätzen fast 40 mehr. „Es gab zwar keine dramatischen Brände und Unfälle, aber viele neue Herausforderungen sind für uns dazugekommen“, betonte Cremer, und nannte insbesondere die Mitarbeit am sogenannten Feuerwehrbedarfsplan und die Ausbildung der Helfer für den neuen Campus Maschinenbau.

Die Anzahl der Gebäude-, Wohnungs- und Kellerbrände sei mit 19 exakt auf dem Niveau des Vorjahres gewesen, ebenso die Rettung von Personen in Notlagen, beispielsweise mit einer Türöffnung (49), wie es im Feuerwehrdeutsch heißt. Für zwölf Menschen kam die Hilfe der Einsatzkräfte zu spät oder sie starben infolge ihrer Verletzungen, darunter nach schweren Verkehrsunfällen. 2018 gab es 15 Tote zu beklagen. Leicht zurückgegangen seien auch die Einsätze nach Alarmierung durch Rauchmelder und Brandmeldeanlagen (69 und 77).

Mitglieder bestätigen Führungsduo Cremer/Ochmann Auch Neuwahlen standen bei der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Garbsen auf der Tagesordnung. Die Mitglieder bestätigten das Führungsduo mit Ortsbrandmeister Thomas Cremer und dessen Stellvertreter Thomas Ochmann für weitere sechs Jahre im Amt. Cremer erhielt von den 73 Stimmberechtigten 65 Ja- und elf Neinstimmen. Für Ochmann stimmten 49 mit Ja und 18 mit Nein, die übrigen Mitglieder enthielten sich jeweils. Auch Kassenwartin Nathalie Schulze wurde im Amt bestätigt. Gerätewarte bleiben Jörg Stelter für die Feuerwache I in Altgarbsen, Dennis Becker für die in Havelse. Schriftführer Christof Wenzel stellt sein Amt in Kürze wegen eines Auslandsstudiums zur Verfügung, Gespräche über seine Nachfolge laufen bereits. Einen personellen Wechsel gab es auch beim Amt des Jugendfeuerwehrwarts. Maximilian Jansen folgt auf den langjährigen Jugendwart Steven Hückelhofen. Und auch in weiteren Positionen der Führungsebene der Ortsfeuerwehr Garbsen wurden neue Verantwortliche ernannt. Marvin Ochmann löst als Zugführer der Wache I Olli Meier ab, der das Amt zwölf Jahre lang innehatte. Zugführer der Wache II bleibt Michael Rinke. jgz

Trotz der niedrigeren Einsatzzahlen haben die Helfer Tausende Stunden ihrer Freizeit investiert. Denn mehr als 2300 Stunden zusätzlich engagierten sie sich bei Veranstaltungen in der Stadt – vom Kartoffelfest in Altgarbsen über ein Drogenpräventionsprojekt mit der Polizei bis zum Aufstellen des Weihnachtsbaums auf dem Kastanienplatz.

„Klimawandel ist bei unserer Arbeit spürbar“

Zugenommen haben 2019 die Einsätze nach extremen Wetterlagen. So hatte die lange Trockenheit im Juli zwei Flächenbrände in Schloß Ricklingen und Meyenfeld ausgelöst. Anfang August folgte dann das Gegenteil: Ein Unwetter mit Starkregen führte zu fast 40 Feuerwehreinsätzen in Garbsen-Mitte, Altgarbsen, Havelse und Berenbostel. „Der Klimawandel ist auch bei unserer Arbeit deutlich spürbar“, sagte Cremer.

Und auch der mangelnde Brandschutz in den Schulen hat der Feuerwehr viel Arbeit beschert. Die Garbsener Ortsfeuerwehr betreute 2019 allein 16 sehr zeitaufwendige Evakuierungsübungen und Brandsicherheitswachen in der IGS und dem Johannes-Kepler-Gymnasium, berichtete Cremer.

Die Personaldecke sei mit aktuell 101 Aktiven erfreulich konstant, berichtet Cremer. Gut aufgestellt seien auch die Jugendfeuerwehr mit derzeit 28 (2018: 21) und die Kinderfeuerwehr mit 27 Mitgliedern im Alter von sechs bis 10 Jahren (2018: 26). Zugelegt haben mit 267 Förderern die passiven Unterstützer die Ortsfeuerwehr.

Stadt muss Geld für Gerätehäuser investieren

„Unsere Ortsfeuerwehr spielte auch bei der Mitarbeit für den Feuerwehrbedarfsplan eine besondere Rolle“, resümierte der Ortsbrandmeister. Der Plan, am 9. Dezember vom Stadtrat beschlossen, ist in Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik und Ehrenamtlichen selbst entstanden. Er bescheinigt der Garbsener Stadtfeuerwehr ein hohes Niveau, darunter eine gute Personaldecke und einen sehr guten Ausbildungsstand.

Ortskommando ehrt langjährige Mitglieder Garbsens Feuerwehrchef Thomas Cremer und sein Stellvertreter Thomas Ochmann haben bei der Jahresversammlung zahlreiche Feuerwehrleute für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr ausgezeichnet. Seit 50 Jahren Mitglied in der Garbsener Feuerwehr ist Werner Tegtmeyer im Rang eines Oberbrandmeisters. Für jeweils 40-jährige Zugehörigkeit ehrte das Ortskommando Andreas Meißner und Frank Ochmann sowie in Abwesenheit Marcel Israng. Und jeweils 25 Jahre dabei sind Andreas Nielebock und Steffen Schliesske. jgz

Um diesen positiven Istzustand zu erhalten, müsse die Stadt allerdings viel Geld investieren, denn Defizite gebe es inbesondere bei der Raumsituation. Soll heißen: Die Ortsfeuerwehr Garbsen braucht ein neues Gerätehaus, ebenso die Feuerwehr Berenbostel. „Die Erstellung des Plans war wichtig und richtig“, so Cremer. Er bilde die Basis dafür, den künftigen Herausforderungen an das Ehrenamt Feuerwehr gerecht zu werden. „Unsere Aufgaben werden zunehmen“, sagte Cremer.

Aus zwei Wachen soll eine werden

Schon der geplante Neubau der Garbsener Feuerwache sei „ein Brett“. Denn es soll ein zentrales Gerätehaus für die Ortsfeuerwehr gebaut werden, die für die Stadtteile Garbsen-Mitte, Altgarbsen, Auf der Horst und Havelse zuständig ist. Daher überlegt die Führungsriege der Garbsener Feuerwehr, ihre Personalstruktur zu ändern – und einen zweiten Stellvertreter für Cremer zu installieren.

Verwaltung lobt Zusammenarbeit

„Der Feuerwehrbedarfsplan ist ein dicker Brocken“, betonte auch der Erste Stadtrat und Feuerwehrdezernent Walter Häfele. „Es muss in allen Stadtteilen nachgearbeitet werden – wir gucken uns jede Ortsfeuerwehr einzeln an.“ Häfele lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Garbsener Feuerwehr. Der Plan sei eine Erfolgsgeschichte.

„Ich bin schwer beeindruckt von eurer Arbeit“, betonte auch Garbsens Bürgermeister Christian Grahl. Er hatte den Einsatz beim Großbrand am Saturnring verfolgt. „Ihr habt das gut hingekriegt.“ Es sei wichtig, Politik und Verwaltung immer wieder an das große Engagement der Einsatzkräfte zu erinnern.

Zur Galerie 288 Einsätze mit mehr als 400 Arbeitsstunden: Die Feuerwehr Garbsen blickt zurück auf ein anstrengendes Jahr 2019. In Zukunft kommen viele neue Aufgaben dazu.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz