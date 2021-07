Osterwald

Das ist mal eine süße Geste – im wahrsten Sinne des Wortes. Helferinnen und Helfer der Feuerwehren aus Garbsen, die während der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen im Einsatz waren, haben jetzt Post bekommen. Die hat der fünfjährige Nico auf eine mehrere Hundert Kilometer lange Reise geschickt, sagt Garbsens Feuerwehrsprecher Stefan Müller.

Außer einem Brief mit Dankesworten enthielt das Päckchen auch einen Kuchen. „Im Zuge der Betreuung von betroffenen Kindern aus dem Katastrophengebiet hatte eine Bäckerei diese eingeladen, um gemeinsam Kuchen für die Helfer zu backen“, berichtet Müller. Eins freut die Feuerwehrleute mindestens so sehr wie der Kuchen, so Müller. „Nico hat angekündigt, später einmal selbst bei der Feuerwehr aktiv zu werden und anderen in Not zu helfen.“

Von Gerko Naumann