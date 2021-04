Altgarbsen/Auf der Horst/Marienwerder

Drei fast zeitgleiche mutmaßliche Brandstiftungen in Hauseingängen haben die Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in Garbsen und Marienwerder beschäftigt. Verletzt wurde niemand, auch der Schaden an den Gebäuden ist nach Angaben der Polizei gering. Die Feuerwehr Garbsen war gegen 21 Uhr an der Beethovenstraße in Altgarbsen im Einsatz. Der Alarm unter dem Stichwort „Zimmerbrand“ ließ zunächst Schlimmes vermuten, sagt Feuerwehrsprecher Stefan Müller.

Lesen Sie auch: Nächtliche Brandstiftungen belasten die Feuerwehr

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten Rauch entdeckt und den Notruf gewählt. Die Ehrenamtlichen kamen wenig später mit fünf Fahrzeugen an. Glücklicherweise konnten sie vor Ort schnell Entwarnung geben. „Im Treppenhaus waren an Boden und Wänden Brandspuren sichtbar, offenes Feuer gab es aber nicht mehr“, sagt Müller.

Anwohner löscht Feuer mit Eimer Wasser

Seine Kolleginnen und Kollegen fuhren zurück zur Wache, wurden aber nur wenige Minuten später erneut alarmiert. Dieses Mal wurde ein Brand an der Straße Venushof im Stadtteil Auf der Horst gemeldet. Die Spuren sahen ähnlich aus wie beim Einsatz zuvor in Altgarbsen, berichtet Müller. Das Feuer hatte ein Anwohner bereits selbst mit einem Eimer Wasser gelöscht. Das Treppenhaus war noch leicht verraucht, die Feuerwehrleute lüfteten es.

Lesen Sie auch: Polizei ermittelt nach Feuer in Marienwerder wegen schwerer Brandstiftung

Fast zeitgleich zu den Bränden in Garbsen kam es zu einem ähnlichen Fall in Marienwerder. Dort war die Feuerwehr Hannover an der Straße Herkuleshof im Einsatz. Die Polizei Hannover ermittelt in allen drei Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Die Ursache und mögliche Zusammenhänge zwischen den Fällen werden geprüft, sagte ein Sprecher.

Von Gerko Naumann