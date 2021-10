Garbsen

Gleich mehrere Garagen knackten Unbekannte in der Turmalinstraße in Garbsen-Mitte. In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Sonnabendmorgen hebelten die Täter eine Garagentür auf und entwendeten aus der Garage zwei Pedelecs sowie mehrere elektronische Werkzeuge.

Noch eine weitere Garage an der Turmalinstraße knackten die Unbekannten. Hier ließen sie ein Trekkingrad, einen Fahrradhundekorb und alkoholische Getränke mitgehen.

Zeugen, die Auffälligkeiten in diesem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Garbsen unter (05131) 7014515 zu melden.

Von Simon Polreich