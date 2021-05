Garbsen

Willi Tellkamp ist zufrieden. Ohne Corona-Maske wäre das Strahlen im Gesicht des alten und neuen Filialleiters sicherlich noch besser zu sehen gewesen. Und vielleicht auch die Erschöpfung. Hinter Tellkamp und seinem Team liegen zwei kräftezehrende Tage – und überhaupt eine anstrengende Zeit.Am Mittwoch hat Kaufland als Nachfolger von Real im Nordwest-Zentrum eröffnet. Vieles ist geblieben, einiges hat sich geändert.

Alle Mitarbeiter übernommen

„Ich finde dieses Gewusel hier toll“, sagt Hausleiter Tellkamp. Zu Real-Zeiten hieß er Geschäftsleiter. Seine Aufgaben sind geblieben, nur sein Arbeitgeber ist ein anderer. Das gilt auch für Tellkamps rund 110 Kollegen. „Ich bin glücklich, dass alle Mitarbeiter übernommen wurden“, sagt er, „und dass sie zurzeit beim Übergang gut begleitet und somit auf ihre kommenden Aufgaben vorbereitet werden.“ Bürgermeister Christian Grahl ist beim ersten Rundgang angetan. „Gut, dass dieser Standort so stark bleibt – für das Nordwest-Zentrum, für Garbsen, für die Region“, sagt er.

Nur lose Backwaren

Montag und Dienstag hat sich die alte und neue Belegschaft mit Unterstützung von Kaufland-Mitarbeitern ins Zeug gelegt und den Innenbereich neu eingerichtet, teilweise umgestaltet und modernisiert. Auffälligste Veränderung ist der um etwa acht Meter nach links verschobene Eingang, von dem ein neuer Hauptgang direkt auf den neuen Backshop zuläuft. „Dort gibt es nur noch lose Ware, nichts verpacktes mehr“, sagt Benedikt Bruns. Er ist Kaufland-Pate und steht Geschäftsleiter Tellkamp zur Seite. Insgesamt hat der Innenbereich an Weitläufigkeit gewonnen.

Zur Galerie Neue Ware, alte Regale, bekannte Gesichter: Real ist jetzt Kaufland. So sieht es da seit der Eröffnung am Mittwoch aus.

Vollständig umgezogen und nun linkerhand des Eingangs ist die Konservenabteilung. Gerade neu eingerichtet werden die Tier- sowie die Textilabteilung, der Umzug in den hinteren Geschäftsbereich ist für Freitag geplant. Alle anderen Abteilungen, etwa die Kühltheken, sind mehr oder weniger an ihren alten Standorten geblieben, die Regalsysteme hat Kaufland von Real übernommen. Sichtbar größer und an einem Standort zusammengeführt ist das Getränkeangebot.

Deutlich mehr Lebensmittel

„Wir haben das Sortiment wenn möglich dort gelassen, wo unsere Kunden es von Real kannten“, sagt Tellkamp. Allerdings seien die Sortimente zusammengeführt worden. Ein Fön etwa befinde sich nun in der Elektro- und nicht in der Haarpflegeabteilung. Deutlich erweitert hat Kaufland das Lebensmittelsortiment. So ist beispielsweise das Angebot an Demeter-, Bio- und auch laktosefreien Produkten umfangreicher. Verkleinert hingegen hat Kaufland das sogenannte Non-Food-Angebot.

Die Metro-Tochter Real hatte die Filiale erst 2019 und 2020 umfangreich umgebaut, zusammen mit der Sanierung des Nordwest-Zentrums. Wenige Monate danach verkaufte Metro den Standort an Kaufland. Nachdem Real am 30. April um 16 Uhr für immer seine Türen geschlossen hatte, wurden sämtliche nicht haltbaren Lebensmittel und die Produkte der Tip-Hausmarke von Real aussortiert. In das aktuelle Sortiment übernommen beziehungsweise zum Abverkauf freigegeben wurden viele andere Real-Produkte. Die Kaufland-Eigenmarke K-Classic ist neu hinzugekommen.

Sushi-Stand ist in Planung

In etwa zwei Wochen soll ein Sushi-Stand fertig sein. Ebenfalls neu, deutlich größer und im Vorkassenbereich eingerichtet wird in naher Zukunft eine Eisabteilung. Apropos Kasse: Für den 8. Juli ist eine offizielle Eröffnungsfeier mit zahlreichen Aktivitäten und Attraktionen geplant. Dann will Bürgermeister Grahl sich in einem Kassierer-Wettstreit mit einem Feuerwehrmann aus Garbsen messen: Wer in einer halben Stunde mehr Umsätze verbucht, hat gewonnen.

Das sagen die Kunden

Christa Kreher. Quelle: Gert Deppe

„Toll, dass es hier weitergeht. Es ist sehr übersichtlich, ich habe fast alles wiedergefunden. Und wenn nicht, hat mir das Personal geholfen. Die Aufteilung im Markt ist gut“, sagt Christa Kreher aus Berenbostel.

Alias Garo-Hussein. Quelle: Gert Deppe

„Ich kenne Kaufland aus Hannover und finde es gut, dass es das jetzt auch in Garbsen gibt. Heute will ich erst mal gucken, auf den ersten Blick erkenne ich alles wieder“, sagt Alias Garo-Hussein aus Garbsen.

Kim Plinke. Quelle: Gert Deppe

„Wir kommen aus Isernhagen und werden hier jetzt regelmäßig einkaufen, wenn wir zu unseren Pferden nach Resse fahren. Ich mag Kaufland lieber als Real und bin vorher immer zur Schulenburger Landstraße gefahren“, sagt Kim Plinke.

Von Gert Deppe