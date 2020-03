Kriminalität in Garbsen: Mehr Drogen, weniger Einbrüche

Garbsen

In Zeiten der Corona-Krise sind gute Nachrichten besonders gern gesehen. Die Polizei in Garbsen hat eine solche nun verkündet: Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Stadt ist im Vorjahr weiter gesunken – um 17 auf 71 Fälle. Zum Vergleich: In den Jahren 2016 und 2017 hat die Polizei noch jeweils etwa 150 Einbrüche verzeichnet. Insgesamt ist die Zahl der Straftaten leicht von 3449 auf 3483 gestiegen.

Das geht aus der Kriminalstatistik 2019 vor, die Andre Budde am Freitagvormittag bekannt gegeben hat. Dazu berief er als Leiter des Kriminalermittlungsdienstes wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus erstmals keine Pressekonferenz ein, sondern gab die Informationen per E-Mail und Telefon weiter.

Polizeiarbeit zahlt sich aus

Die positive Entwicklung in der Einbruchs-Statistik führt Budde unter anderem darauf zurück, dass die Polizei in Garbsen eine eigene Ermittlungseinheit für diese Fälle gegründet hat. „Wir haben das Thema massiv in den Fokus genommen, das zahlt sich nun aus“, sagte Budde. Auch die Hauseigentümer selbst hätten einen Anteil daran.

„Viele haben bessere Schlösser an ihren Fenstern und Türen angebracht, um es den Tätern schwerer zu machen.“ Ein weiterer Grund sei eine Gesetzesverschärfung, bei der die Mindeststrafe für den Wohnungseinbruch deutlich erhöht worden ist. Budde rief die Bürger dazu auf, verdächtige Beobachtungen immer und schnell der Polizei zu melden. Die Ermittler seien auf solche Hinweise angewiesen. „Rufen Sie lieber einmal zu viel an als gar nicht“, so der Polizist.

Deutlich mehr Drogendelikte

Bei anderen Delikten sieht die Entwicklung leider nicht so positiv aus, teilte Budde mit. Das gilt insbesondere für den Drogenhandel. In diesem Bereich gab es 2019 in Garbsen einen Anstieg von 100 auf fast 400 Taten. Das hänge aber auch damit zusammen, dass die Beamten häufiger und gezielter kontrollieren, betonte Budde. Das führe zwangsläufig zur mehr Strafverfahren. Eine weitere Erklärung sei der gesellschaftliche Wandel: „Gerade der Konsum von weichen Drogen wie Marihuana wird von vielen nicht mehr als Straftat wahrgenommen“, sagte Budde.

Während die Aufklärungsquote im Bereich des Drogenhandels relativ hoch ist, stellen sich die Ermittlungen bei anderen Straftaten deutlich schwieriger dar. Das gilt etwa für Autoaufbrüche. Auch deren Zahl sei um 21 auf 97 gestiegen, berichtete Budde. Aufgeklärt wurden lediglich etwas mehr als zwei Prozent der Fälle.

Serie von Autoaufbrüchen

Die Polizei spricht in solchen Fällen von schwerem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen. Dahinter verbergen sich meist teure Autos, aus denen etwa Navigations- oder Multimediasysteme gestohlen werden, die häufig einen Wert von mehr als 1000 Euro haben. „Im Bereich Stelingen und Berenbostel hatten wir im Herbst eine Serie solcher Taten“, sagte Budde.

Stark gesunken ist die Zahl der von Flüchtlingen in Garbsen verübten Straftaten. „Diese Art der Kriminalität spielt eine untergeordnete Rolle“, sagte Budde. In Zahlen: Im Jahr 2017 waren es noch 131 Straftaten, 2019 nur noch 92. Dazu zählen auch Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz.

Fazit fällt positiv aus

Insgesamt fällt das Fazit von Budde durchweg positiv aus: „Wir können sehr zufrieden sein. Bei den Straftaten bewegen wir uns auf wirklich niedrigem Niveau, das sah noch vor wenigen Jahren ganz anders aus.“

