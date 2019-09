Meyenfeld/Auf der Horst

Die Polizei Garbsen hat am Wochenende zwei Männer aus Loccum und aus Garbsen aus dem Verkehr gezogen. Der 22-jährige Mann aus Loccum hatte sich unter Drogen ans Steuer gesetzt. Polizisten kontrollierten ihn am Sonnabend gegen 22.40 Uhr auf der Bundesstraße 6. Das Auto musste der Mann stehenlassen.

In einem ähnlichen Fall haben Polizisten am Sonntag gegen 6.15 Uhr den Fahrer eines Transporters am Riegelhof im Stadtteil Auf der Horst kontrolliert. Der 19-Jährige aus Garbsen stand offensichtlich unter Drogen und hat keinen Führerschein. Er musste ebenfalls den Wagen stehenlassen.

Beide Fahrer haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Geldstrafe und Punkten zu erwarten.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Markus Holz