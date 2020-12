Berenbostel/Altgarbsen

Zwischen dem 25. und 27. Dezember hat die Polizei Garbsen gleich mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche im Stadtgebiet aufgenommen. Angaben zufolge hatten die Täter die vorübergehende Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt.

An der Straße Am Gehäge in Berenbostel blieb es beim Versuch, als ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 23. Dezember, 18 Uhr, und Donnerstag, 24. Dezember, 11 Uhr, über eine Leiter in ein Reihenhaus eindringen wollte. Er hatte zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln, was aber misslang. Auch die Kellertür hielt stand. Der Täter kam also nicht in das Gebäude. Es entstand dennoch ein Schaden von knapp 200 Euro.

Am Erlenweg hingegen gelang es dem Täter, am 24. Dezember zwischen 14.15 und 22.30 Uhr ein Fenster aufzuhebeln und in das Wohnhaus einzudringen. Es wurde ein Tresor gestohlen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Diebe stehlen Schmuck und Geld

Im Kiebitzmoor in Altgarbsen brach ein unbekannter Täter an Heiligabend zwischen 16.10 und 22 Uhr zunächst ein Gartentor und anschließend die Terrassentür auf. Danach wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Gestohlen wurden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Mehrere Tausend Euro Bargeld nahm ein unbekannter Täter an der Straße Streitberg ebenfalls in Altgarbsen mit. Er gelangte über ein gekipptes Fenster ins Innere des Wohnhauses. Die Tat ereignete sich am 24. Dezember zwischen 10 und 10.30 Uhr.

Von Linda Tonn