Havelse

Töpfern, Nähen und Malen sind aus dem Kursangebot des Kulturhaus Kalle ebenso wenig wegzudenken wie Weidenflechten, Trommeln und die Schreibwerkstatt. Erstmals bietet das Kalle im letzten Quartal des Jahres nun auch einen Fotoworkshop an. An sieben Terminen jeweils sonnabends will Fotograf und Filmemacher Thomas Zettelmann jungen Menschen ab 16 Jahren das Zusammenspiel von Blende, Belichtungszeit und ISO verständlich erklären und praktisch umsetzen. Jeder Kurstag kostet 10,50 Euro, los geht es am Sonnabend, 2. Oktober. Eine Kamera müssen die Teilnehmer mitbringen.

Töpfern bietet das Kulturhaus Kalle für Kinder und Erwachsene an zahlreichen Terminen an, auch das Angebot an Malkursen ist von Aquarell- über Öl- bis Acrylmalerei sowie mit freiem Malen für Kinder und Jugendliche breit gefächert. Hinzu kommen Nähen, Weidenflechten, das Bemalen von Porzellan und Kreativkurse für Enkaustik – ein Heißwachs-Malverfahren – und Glasfusing, bei dem Glas zu einem Bild miteinander verschmolzen wird.

Neu im Kursangebot des Kulturhaus Kalle ist ein Fotoworkshop mit Thomas Zettelmann. Quelle: Privat (Zettelmann)

Trommelworkshop mit Mo Bittaye

Die Teilnehmer lernen mit dem aus Gambia stammenden Musiker westafrikanische Rhythmen auf der Djembe und trommeln gemeinsam; Sonntag, 7. November, 11 bis 15 Uhr, Kursgebühr: 40 Euro inklusive afrikanischer Snacks.

Kreative Schreibwerkstatt mit Lone Bulin

An zwei Terminen können die Teilnehmenden Schreibtechniken von Lone Bulin erlernen, insbesondere die des kreativen Schreibens. Vorkenntnisse und Erfahrungen werden nicht erwartet, Schreibutensilien, Schreibblock oder Heft müssen mitgebracht werden; Mittwoch, 10 bis 13 Uhr (Start: 20. Oktober) und Montag, 16.30 bis 18 Uhr (Start: 18. Oktober), Kursgebühr: 5 Euro pro Kurstag.

Gedächtnistraining mit Ursel Michaelsen steht jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr im Angebot, die Kosten liegen bei 3 Euro pro Stunde. Zudem kann die aktuelle Fotoausstellung „Kontraste“ nach Voranmeldung im Kulturhaus Kalle besichtigt werden. Für die darauffolgende Bürgerausstellung „Märchenwelten“ für Malerei, Collagen, plastisches Gestalten, Fotografie und textiles Gestalten können sich Interessierte jetzt anmelden. Die Vielzahl der Angebote und alle Termine gibt es im neuen Kalle-Newsletter auf der Homepage der Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen sowie gedruckt im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5 in Havelse. Anmeldungen sind bei Andrea Roppelt unter Telefon (0 51 37) 9 82 28 59 oder per E-Mail an kalle@garbsen.de möglich.

Von Gert Deppe