Garbsen

Lust auf Kunsthandwerk, Handwerk und Kulinarisches? Dann sind Sie beim Handwerker-und Bauernmarkt am Sonntag, 6. Oktober, auf der Naturerlebniswiese genau richtig. In Meyenfeld können Besucher zuschauen, wie sich 25 Auszubildende am Sonnabend beim Kreisleistungspflügen messen. Der Jazzclub Garbsen lädt zum Konzert ein.

Sonnabend: Jazzkonzert erstmals bei Balance

Er ist vielfach preisgekrönt, international bekannt und vermittelt mit seinem Instrument zwischen Kulturen und Musikstilen: Der Klezmerklarinettist Helmut Eisel und seine Kollegen vom Musikprojekt JEM sind am Sonnabend, 5. Oktober, auf Einladung des Jazzclubs Garbsen zu Gast in den Räumen der Einrichtung Balance im Werner-Baesmann-Park, ehemals Bürgerpark in Garbsen-Berenbostel. Das Programm „Klez Fiesta“ beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten kosten 20, ermäßigt 17 Euro.

Sonnabend: Lehrlinge pflügen um die Wette

25 Auszubildende aus der Region Hannover messen beim Kreisleistungspflügen ihre Fähigkeiten. Das Pflügen ist am Sonnabend, 5. Oktober, ab 12 Uhr auf dem Pflugfeld an der Ecke Leistlinger Straße/Heinrich-Oberheu-Weg vorgesehen. Zuschauer sind willkommen. Der Wettbewerb endet gegen 16 Uhr.

Sonnabend: Singer-Songwriter zu Gast im Kalle

Ein Akustik-Konzert des texanischen Singer-Songwriters Robert LaRoche beginnt am Sonnabend, 5. Oktober, um 20 Uhr im Kulturhaus Kalle in Havelse, An der Feuerwache 3-5. Der Sänger wird von Jooni Hwang (Violine) und Jon Diven am Kontrabass begleitet.

Sonntag: 60 Aussteller sind angemeldet

Kunsthandwerker bieten ihre Erzeugnisse an und die Vereine sorgen für leckere Köstlichkeiten. Rund 60 Aussteller haben sich zum Handwerker- und Bauernmarkt am Sonntag, 6. Oktober, ab 12 Uhr auf der Naturerlebniswiese angemeldet. Serviert werden Puffer, Hühnersuppe, Fischbrötchen und Bratwurst. Legendär ist das Osterwalder Kuchen- und Tortenbüfett. Für ein Kinderprogramm ist ebenso gesorgt wie für musikalische Unterhaltung.

Sonntag: Gutes tun mit Blutspende

Gutes tun heißt es an diesem Sonntag, 6. Oktober, in Schloß Ricklingen. In den Räumen der Grundschule bietet der DRK-Ortsverein eine Blutspende-Aktion an. diese ist von 11 bis 15 Uhr vorgesehen. Spender müssen den Personalausweis und den Blutspendepass mitbringen. Alle Spender sind zu einem Imbiss eingeladen.

Sonntag: Radtour führt zum Tiergarten

Es ist schon eine Tradition, dass die Fahrradtour des ADFC Garbsen-Seelze am ersten Sonntag im Oktober zum Tiergarten führt. Dort geben Teilnehmer Kastanien und Eicheln als Winterfutter für die Tiere ab. Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 6. Oktober, um 10 Uhr am Kastanienplatz in Altgarbsen. Eine Einkehr zum Mittagessen ist geplant. Gäste sind stets willkommen.

Und wie wird das Wetter?

Wie wird das Wetter in der Region Hannover heute und in den nächsten Tagen? Eine Übersicht finden Sie hier.

Und sonst so?

Das können Sie am Wochenende im Nordosten der Region unternehmen

Von Anke Lütjens