Garbsen

Lust auf Kultur oder doch auf die ersten Ideen für die neue Gartensaison? Das Wochenende in Garbsen bietet nicht nur ein vielfältiges kulturelles Programm, sondern auch Inspirationen für Gartenliebhaber und Pflanzenfreunde. Und das junge Ensemble des Theaterclubs Garten fiebert der Premiere seines neue Stücks „Die ägyptische Vase“ entgegen.

Sonnabend: Nachbarschaftsfest auf dem Kronsberg

Die Stadt Garbsen, das Quartiersmanagement und viele andere Akteure aus Berenbostel richten am Sonnabend, 4. Mai, das Nachbarschaftsfest am Kronsberg aus. Gefeiert wird von 14 bis 17 Uhr am Franziskus-Platz zwischen Slevogtweg und am Franziskusweg. Die Organisatoren haben ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen zusammengestellt, das eine Menge Spiel und Spaß verspricht. Das Fest gestalten unter anderem die Kirchengemeinden St. Raphael und Silvanus, das Projekt X, die Mobile Jugendarbeit, das Jukimob der Pfadfinder sowie das Haus der Jugend. Auch das Sozialprojekt Neuland ist mit verschiedenen Angeboten dabei. Ein Flohmarkt lädt zum Stöbern ein, auch Speisen und Getränke für die Gäste sind vorbereitet.

Sonnabend: Gartenfreunde stöbern bei der Pflanzentauschbörse

Die Meyenfelder Dorf-AG organisiert für Sonnabend, 4. Mai, 15 bis 17 Uhr, eine Pflanzentauschbörse auf dem Hof der Familie Oberheu an der Leistlinger Straße. Gartenfreunde sind eingeladen zum Tauschen, Stöbern und Fachsimpeln bei Kaffee und Kuchen. Auch historische Tomatenpflanzen stehen zum Tausch bereit.

Sonnabend: Theaterclub feiert Premiere

Der Theaterclub Garbsen fiebert der Premiere seines neuen Stückes „Die ägyptische Vase“ entgegen. Der Vorhang für das junge Ensemble um die Regisseure Felix Futtermenger und Jessica Klug hebt sich am Sonnabend, 4. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring 7. Eine weitere Vorstellung beginnt am Sonntag, 5. Mai, um 16 Uhr.

Sonntag: Musikschüler geben Konzert in der Klosterkirche

Schüler und Lehrer der Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen geben am Sonntag, 5. Mai, ein Konzert in der Reihe Musik für Spaziergänger in der Klosterkirche Marienwerder. Beginn ist um 17 Uhr am Quantelholz 62. Die Musiker haben ein vielfältiges Programm aus Klavier-, Gesangs-, Klarinetten-, Orgel- und Cello-Beiträgen quer durch Klassik und Pop zusammengestellt. Es erklingen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Elton John. Der Eintritt ist frei.

Von Jutta Grätz