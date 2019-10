Garbsen

Lust auf deutsch-niederländisches Musiktheater? Oder lieber auf eine spritzig-witzige Komödie? Garbsen hat an diesem Wochenende viel Kultur zu bieten. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Freitag: Arnulf Rating beim Heitlinger Herbst

Kritisch, bissig, wortgewaltig und schlagfertig: Es gibt in Deutschland nur noch sehr wenige Polit-Kabarettisten vom Schlag eines Arnulf Rating. Darum wird der nächste Abend beim Heitlinger Herbst ganz sicher ein besonderer. Türen auf zum Pferdestall auf Gut Heitlingen heißt es am Freitag ab 19 Uhr für Schmalzbrot, Wein und Bier. Um 20 Uhr macht Rating den Stall zu für den Start seines Programms „Tornado“.

Freitag: Musiker überwinden Grenzen

Sechs Künstler aus den Niederlanden und Deutschland präsentieren am Freitag ab 20 Uhr eine musikalische Reise in der Aula des Schulzentrums am Planetenring. Das Musiktheaterstück „De Grup“ (die Grenze) handelt von der Familiengeschichte des Bremer Folkmusikers Otto Groote und des Groninger Liedermachers Bert Hadders. Groote war zuletzt im August als Teilnehmer der Kultour in Garbsen, davor im Juli in Schloß Ricklingen und bei den Tafelfreuden 2018.

Freitag: Plattdeutscher Abend auf Homeyers Hof

Einen plattdeutschen Abend gibt es am Freitag auf Homeyers Hof in Horst, Frielinger Straße 12. Ab 19 Uhr unterhält „Heide-Heinrich“ Heinrich Bühring aus Gifhorn mit Geschichten und Erzählungen.

Freitag: Bläsermusik erklingt in St. Raphael

Musik vom Morgen bis zum Abend heißt es am Freitag in der Kirche St. Raphael im Stadtteil Auf der Horst, Antareshof 4. Der Posaunenchor Misburg spielt ab 19 Uhr Stücke von Edvard Grieg, Gershwin, Abba, Blues Brothers und besinnliche Abendlieder.

Sonnabend: Giftmischerin steht im Mittelpunkt

„ Bella Donna“ heißt die erotisch-prickelnde Komödie, die das Theater für Niedersachsen (TfN) am Sonnabend im Forum der IGS präsentiert. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr. Im Mittelpunkt steht die charmante Giftmischerin und Serienmörderin Carmen – eine Paraderolle für Schauspielerin Michaela Allendorf. Die Zuschauer dürfen sich auf rasante Situationskomik freuen.

Sonnabend: Cream Flow im Kalle

Das Duo Cream Flow tritt am Sonnabend um 19 Uhr im Konzertsaal des Kulturhauses Kalle in Havelse, An der Feuerwache 3-5, auf. Das Publikum darf sich auf ein Musikerlebnis freuen, das zum Zuhören, Mitswingen, Mitsingen und Genießen einlädt.Agnes Hapsari und Pit Schwaar präsentieren Popsongs, Swing und Soul.

Sonntag: Stöbern auf dem Trödelmarkt

Am Sonntag steigt von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Planetencenters am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst der letzte Sonntagsflohmarkt dieser Saison.

Sonntag: Orchester hat viele neue Songs dabei

Das Akkordeon-Orchester Osterwald steuert auf den Höhepunkt seines Konzertjahres zu: Das Jahreskonzert ist zu erleben am Sonntag ab 16 Uhr in der Aula am Planetenring 9 zum Jahreskonzert der Akkordeonisten. Solisten sind Greta Söderberg (Gesang) und Paul Rodenbeck (Flügel). Im Foyer werden ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen serviert. Der Erlös geht an den Förderverein der Grundschule Osterwald.

Sonntag: Ein Ständchen für die Barockkirche

Zwei der Musiker von Concert Royal, die 2015 mit dem Musikpreis Echo Klassik ausgezeichnet wurden, sind am Sonntag ab 18 Uhr in der Barockkirche Schloß Ricklingen zu Gast und spielen ein ganz besonderes Geburtstagsständchen für das 325 Jahre alte Gotteshaus:An der Barockoboe und der Orgel präsentieren Karla Schröter und Willi Kronenberg Werke aus den Anfangsjahren der Kirche. Mit diesem Auftritt beginnt die Konzertsaison 2019/20 des Fördervereins für Musik und Orgel.

Sonntag: Aussteller zeigen Modelle

Auf rund 120 Tischmetern bieten am Sonntag 15 ausschließlich private Aussteller tausende Auto- und Eisenbahnmodelle fast aller Maßstäbe zum Kauf oder Tausch an. Im Forum der IGS Garbsen können Interessierte von 11 bis 16 Uhr stöbern. Es ist die bereits 49. Modellbörse. Der Eintritt kostet 1,50 Euro.

Sonntag: Musik aus Tschechien erklingt im Kalle

Musik aus Tschechien erklingt in einem Kammerkonzert am Sonntag. Dazu lädt die Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen ins Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5 ein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

