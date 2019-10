Garbsen

Lust auf Forschung und Technologie? Oder lieber auf schöne Musik? Raus in die Natur? Das alles ist an diesem Wochenende in Garbsen möglich. Auch ein Kunstspaziergang steht auf dem Programm.

Freitag: Lange Nacht des Maschinenbaus steigt

Die erste lange Nacht des Maschinenbaus auf dem neuen Campus der Leibniz Universität steigt am Freitag, 11. Oktober, von 18 bis 24 Uhr. Besucher erhalten einen Einblick in Forschung und Technologie. Studenten stellen Experimente vor, manche sind auch zum Mitmachen.

Freitag: Entspannen bei schöner Musik

Mit einem Konzert wird am Freitag, 11. Oktober, die Kulturreihe Heitlinger Herbst fortgesetzt. Zu Gast im ehemaligen Pferdestall auf Gut Thiele, Vor den Höfen, sind Pianist Gintaras Janusevicius und die Opernklasse der Musikhochschule Hannover. Die Künstler werden abwechselnd ein Programm darbieten, das in dieser Form nur in Heitlingen zu hören sein wird. Janusevicius präsentiert Werke aus seinem neuen Konzertprogramm – eine musikalische Fantasie über das New York der Jahre 1880 bis 1925.

Freitag: Orgelmusik erklingt in der Barockkirche

Orgelmusik erklingt freitags von 17 bis 18 Uhr in der Barockkirche Schloß Ricklingen. Gespielt wird das Instrument von Lorenz Eichhorst und anderen Orgelschülern. Die Orgel besteht 20 Jahre.

Sonnabend: Schleppjagd startet in Heitlingen

Es ist ein Spektakel, das Jahr für Jahr Hunderte von Zuschauern anlockt: Die Schleppjagd in Heitlingen. Dabei folgen die Reiter der Niedersachsenmeute. 15 Kilometer und 35 Hindernisse müssen die Reiter bei der diesjährigen Schleppjagd in Heitlingen überwinden. Die Fahrgemeinschaft richtet die beliebte Veranstaltung am Sonnabend, 12. Oktober, aus. Start ist um 12 Uhr am Gut der Familie Thiele.

Sonntag: Kunst im öffentlichen Raum kennen lernen

Wer seine Umgebung einmal mit anderen Augen sehen möchte, sollte sich für den Spaziergang „Kunst im öffentlichen Raum“ anmelden, zu dem die Stadt Garbsen am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr Neubürger und interessierte Garbsener sowie Kunstfreunde und diejenigen, die es werden wollen, einlädt. Treffpunkt ist am Südeingang des Rathauses. Rüdiger Stanko, Künstler aus Hannover, führt zu ausgewählten Kunstobjekten wie beispielsweise den grünen Krabbeltieren an der südlichen Rathausfassade. Der Kunstspaziergang dauert rund eineinhalb Stunden.

Sonntag: Pilzspaziergänge starten wieder

Die Stadt Garbsen bietet auch in diesem Jahr drei Pilzspaziergänge an: Am Sonntag, 13. Oktober, am Sonnabend, 19. Oktober, sowie am Donnerstag, 31. Oktober, können Pilzliebhaber unter professioneller Leitung des Pilzexperten Horst Labitzke Pilze sammeln. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr am Auterweg in Osterwald Oberende, nördlicher Bebauungsrand. Der Pilzspaziergang dauert etwa vier Stunden. Als Pilzexperte und durch seine Lehrtätigkeit am Schulbiologiezentrum in Hannover bietet Labitzke fachkundige Anleitung beim Suchen essbarer Pilze.

Und wie wird das Wetter?

Wie wird das Wetter in der Region Hannover heute und in den nächsten Tagen? Eine Übersicht finden Sie hier.

Von Anke Lütjens