Dachstuhlbrand: Technischer Defekt löste Feuer in Frielingen aus

Frielingen

Ein technischer Defekt ist Ursache des Dachstuhlbrands in Frielingen. In der Nacht zu Dienstag war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an der Straße Auf der Hube im Einsatz, rettete eine 73-jährige Frau vor den Flammen.

Laut den Erkenntnissen der Brandermittler löste ein technischer Defekt den Brand aus – entweder der Wackelkontakt in einer Steckdose oder eine verschmorte Leitung. „Das steht noch nicht ganz fest“, so ein Polizeisprecher.

Der Schaden ist jedoch immens: Ihn schätzt die Polizei auf eine Höhe von 400.000 Euro.

Von Simon Polreich