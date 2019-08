Garbsen-Mitte

Bis zur Eröffnung des neuen Campus Maschinenbau der Leibniz-Universität in Garbsen im Herbst ist es nicht mehr lange hin. Um Mitarbeitern und Studenten für den Umzug eine Orientierungshilfe zu geben, hat die Fakultät eine Informationsbroschüre zusammengestellt. „Darin sollen die Studenten Antworten auf noch offene Fragen finden“, sagt Eckhard Stasch von der Fakultät für Maschinenbau. „Es gibt nach wie vor einen großen Informationsbedarf.“

Auf knapp 40 Seiten finden sich Informationen zum neuen Campus, zum Studienablauf, zur Freizeitgestaltung und zur Stadt Garbsen. Eine Übersicht zeigt die Lage der verschiedenen Fakultätsgebäude und gibt einen Überblick über die Baugeschichte des Campus am Standort Garbsen. Studierendenhaus, Fachschaftsrat, Mensa, Studentenwohnheim und Campus-Kita stellen sich vor.

Kapitel über Garbsen

„Ein Kapitel ist Garbsen gewidmet“, sagt Christina Lange von der Stadt. Darin findet sich unter anderem ein Grußwort von Bürgermeister Christian Grahl. „Außerdem listen wir sogenannte Places to be auf, also interessante Orte, die in einem Umkreis von 1,5 Kilometern um den Campus herum liegen.“ Eine Übersichtskarte verweist etwa auf den Stadtpark, den Blauen See, das Shopping Plaza und das Nord-West-Zentrum, Gastronomie an der B 6 und die neue Parkouranlage. „ Garbsen hat einiges zu bieten“, so Stasch. „Das wollen wir den Studenten und Mitarbeitern zeigen.“

Das grüne Heft ist in einer Auflage von 5700 Stück erschienen und wurde persönlich an 3500 Studenten und 700 Mitarbeiter der Fakultät für Maschinenbau geschickt. Auch die neuen Studenten sollen es bekommen.

Am 19. September wird der Campus offiziell eröffnet. Den Garbsenern stellt sich die Fakultät sowohl beim Regionsentdeckertag am 8. September als auch bei der Nacht des Maschinenbaus am 11. Oktober vor. Beim Regionsentdeckertag gibt es Führungen über den Campus, am 11. Oktober soll bei der Veranstaltung „Family and friends“ mit umfangreichem Programm gefeiert werden.

