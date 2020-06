Stadt legt Hygienekonzept für Sporthallen vor – und erntet Kritik

Garbsen

Nach wochenlangen Vorbereitungen dürfen Vereine in Garbsen ab sofort wieder in die Hallen zurückkehren. Wie angekündigt, hat die Verwaltung ein sogenanntes Hygienekonzept erarbeitet, an das sich die Sportler und Übungsleiter halten müssen. Es soll dazu dienen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern – und es den Menschen trotzdem ermöglichen, ihrem Hobby nachzugehen.

Sport soll einen Ausgleich schaffen

„Uns ist es ein großes Anliegen, den vielen Sportlern zu ermöglichen, wieder aktiv werden zu können. Die persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns sind weitreichend. Mit der Wiederaufnahme des Sportbetriebes kann ein wichtiger Ausgleich geschaffen werden“, sagt Michael Kählke, der bei der Stadt als Fachbereichsleiter unter anderem für den Bereich Sport zuständig ist. Deshalb sei im Rathaus aus den Wünschen der rund 70 Übungsgruppen ein vorläufiger Belegungsplan für die Hallen entworfen worden.

Die Umkleiden bleiben geschlossen, die Toiletten sind geöffnet. Quelle: Gerko Naumann

Dabei müssen sich viele Sportler an neue Trainingszeiten gewöhnen. „Wir müssen ja beispielsweise vermeiden, dass mehrere Gruppen gleichzeitig denselben Eingang benutzen oder sich in schmalen Gängen begegnen“, sagt Kählke. Zudem gelten neue Hygieneregeln. Die sehen unter anderem vor, dass die Übungsleiter die Sportgeräte regelmäßig desinfizieren und die Mitglieder mindestens zwei Meter Abstand zu anderen einhalten. Zudem bleiben die Umkleiden und Duschen vorerst geschlossen, Toiletten sind jedoch geöffnet.

Mitarbeiter kontrollieren Einhaltung

„Es kommt auf jedes Vereinsmitglied an, sich an die Regeln zu halten“, sagt Kählke, der von einem Vertrauensvorschuss spricht. Die Einhaltung soll stichprobenartig von Mitarbeitern der Abteilung Ordnung überprüft werden. Sollten diese Verstöße feststellen, müssten die Lockerungen zurückgenommen werden, kündigt Kählke an.

Vier der 24 Hallen in Garbsen stehen derzeit nicht für die Sportler zur Verfügung. Das hat allerdings nichts mit den neuen Vorschriften zu tun, sondern praktische Gründe, sagt Stadtsprecherin Christina Lange. Die Sporthalle an der Grundschule Stelingen etwa wird während der Bauarbeiten auf dem Gelände „für den Schulbetrieb benötigt“. An der Grundschule Havelse werden in der Halle derzeit Kinder der Kita St. Anna betreut. In deren Gebäude hatte es einen Wasserschaden gegeben. In einer der Sporthallen an der IGS Garbsen wird zudem das Dach saniert, in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel der Boden.

Die Sportgeräte müssen nach jedem Training desinfiziert werden. Quelle: Gerko Naumann

Aus den Reihen der ehrenamtlichen Übungsleiter regt sich bereits vor der Rückkehr in die Hallen Kritik an den Auflagen der Stadt. Spartenleiter Thorsten Lange vom SV Wacker Osterwald will seine Kurse – Diabetes-Sport, Herzsport und Rückenschulung – auch in Zukunft lieber ins Freie verlegen. Sonst dürfte er aufgrund der Beschränkungen gar nicht mehr alle Teilnehmer in die Halle lassen. „Soll ich da eine Auswahl treffen, wer kommen darf und wer nicht? Das will ich nicht“, sagt Thorsten Lange.

Hygieneplan ist kaum zu erfüllen

Auch der Hygieneplan sei für die Ehrenamtlichen in der Praxis kaum zu erfüllen. „Wir müssen nach jeder Einheit jeden Lichtschalter und jede Türklinke desinfizieren. Das ist für meine Übungsleiter und mich zeitlich nicht zu leisten“, sagt er. Lange hat sich mit Verantwortlichen anderer Sparten ausgetauscht, die das ähnlich sehen. „Es kann ja nicht sein, dass wir uns mehr mit Bürokratie beschäftigen als mit dem Sport.“

Von Gerko Naumann