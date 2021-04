Garbsen

Die Stadtverwaltung Garbsen und das Gesundheitsamt der Region suchen über 80-Jährige aus Garbsen, die bisher noch nicht gegen Corona geimpft wurden und noch keinen Termin im Impfzentrum Hannover haben. Gemeinsam mit der Region und dem Impfzentrum organisiert die Stadt ein Impfangebot vor Ort in Garbsen. Der Termin steht noch nicht fest. Die Stadt sammelt erst die Interessenten.

Für dieses Angebot müssen sich mindestens 50 in Garbsen gemeldete Senioren melden. Berücksichtigt werden nur Personen, die bisher keinen Termin im Impfzentrum Hannover vereinbart haben. Wer dort bereits einen Termin hat, muss ihn auch wahrnehmen. Bis Montag, 19. April, können sich über 80-Jährige bei der Stadt melden. Stellvertretend können auch Angehörige anrufen.

Lesen Sie auch: Corona in der Region Hannover – die aktuellen Zahlen

Anmeldung per Telefon und E-Mail

Interessierte können sich beim Info-Telefon der Stadt unter (0 51 31) 70 73 33 anmelden. Dieses ist montags bis donnerstags von 9 bis 15 sowie freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Alternativ kann auch eine E-Mail an die Seniorenberaterin der Stadt, Heike Müller-Schulz, heike.mueller-schulz@garbsen.de gesendet werden. Wenn sich genügend Interessenten finden, werden diese rechtzeitig über den genauen Ort und den Zeitpunkt der Impfung informiert. Ob für diesen Personenkreis dann auch der zweite Impftermin in Garbsen angeboten wird, hat die Stadt noch nicht mitgeteilt.

Inzidenzwert wieder gestiegen

Die Zahl der neu mit Corona infizierten Menschen ist in Garbsen wieder leicht gestiegen. Am Donnerstag voriger Woche lag der Inzidenzwert bei 91,5, am Dienstag meldete die Region den Wert 102,5.

Von Markus Holz