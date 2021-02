Berenbostel/Garbsen-Mitte/Stelingen

„Man lässt uns im Regen stehen“, sagt Hans-Gert Kalt und meint damit das Personal in Kindergärten und Horten. Kalt ist Vorsitzender des Paritätischen Vereins für Jugendwohlfahrt Berenbostel und damit zuständig für fünf Einrichtungen im Stadtgebiet. 67 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dort seit Ausbruch der Corona-Pandemie ständig mit der Sorge, sich selbst oder eines der mehr als 400 Kinder mit dem Coronavirus anzustecken.

Zusammenarbeit mit örtlicher Apotheke

In den vergangenen Monaten musste Kalt seine Einrichtungen immer wieder wegen Corona-Fällen oder Mitarbeitern in Quarantäne schließen. „Ständig sind wir einem Risiko ausgesetzt“, kritisiert er. Auf die angekündigten Schnelltests für alle, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ab März in Aussicht stellt, will Kalt nicht warten. Deshalb hat er sich bei Apotheker Mohamed Barakat, dem die Apotheke am Schwarzen See und die Hölty-Apotheke in Havelse gehören, mehr als 60 sogenannte Spucktests besorgt und sie in den Einrichtungen verteilt.

Die Tests zählen zur Gruppe der Antigen-Schnelltests für Laien. Anders als Schnelltests, die durch medizinisches Personal durchgeführt werden, können diese Tests komplett selbst vorgenommen werden. Wer sich testet, entnimmt Speichel, gibt ihn in eine Lösung und träufelt diese auf ein Testfeld. Innerhalb von 15 Minuten zeigen die Teststreifen an, ob sich die Person mit dem Coronavirus infiziert hat oder nicht. Diese Art der Tests sollen in Deutschland Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zufolge im März für den Laiengebrauch zugelassen werden.

Um die Tests schon jetzt nutzen zu können, wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen in Garbsen von Fachpersonal eingewiesen. „Wie bei den anderen Schnelltests auch gibt es keine absolute Sicherheit“, so Apotheker Barakat. Er sieht darin trotzdem einen „wichtigen Baustein“ im Kampf gegen das Virus. So könnten Infektionen schneller ausfindig gemacht werden. Auch in einer Kita in Potsdam sind bereits ähnliche Schnelltests im Einsatz.

Der Paritätische Verein für Jugendwohlfahrt Berenbostel ist Träger der Kindertagesstätten Berenbostel, Am Hespe und Garbsen-Mitte sowie den Horten der Grundschulen Garbsen-Mitte und James Krüss. Auch der Kindergarten Stelingen hat ein paar Spucktests erhalten.

„Wir wollen diese Tests nicht für regelmäßige Testungen verwenden, sondern für den Notfall“, sagt Kalt. Wenn sich eine Person schlecht fühle oder den Verdacht habe, sich angesteckt zu haben, solle sie die Möglichkeit haben, das zu überprüfen, bevor sie zur Arbeit komme.

„Ein bisschen mehr Sicherheit“

„Wir können nicht immer unsere Einrichtungen auf Verdacht schließen“, sagt der Vorsitzende des Trägers. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spürten eine große Verantwortung und fühlten sich von der Politik allein gelassen. „Mit diesen Tests will ich ihnen ein klein wenig mehr Sicherheit geben“, sagt er. „Obwohl sie nicht 100-prozentig zuverlässig sind. Aber das ist besser als nichts.“

Von Linda Tonn