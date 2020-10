Garbsen

Polizei und Ordnungsamt in Garbsen erhöhen ihre Präsenz an den Schulen. Genauer an den drei großen Schulzentren in Garbsen-Mitte, Berenbostel und Auf der Horst. Dort kontrollieren sie in dieser Woche, ob sich die Schüler an die Maskenpflicht halten. Einer der Schwerpunkte sind die Bushaltestellen, an denen der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann.

Das Ergebnis der ersten Rundgänge ist positiv, sagt Garbsens neue Kontaktbeamtin Annemarie Blume. „Der ganz eindeutige Großteil der Schüler hält sich an die Regeln“, sagt sie. Dem einen oder anderen sei die Maske mal „unter die Nase gerutscht“, ganz ohne Schutz haben die Beamten aber fast niemanden angetroffen. Es gehe auch ausdrücklich nicht darum, Strafen auszusprechen, sagt die Polizistin. „Wir wollen die jungen Leute sensibilisieren und über die gesundheitlichen Gefahren aufklären.“

65 aktuelle Corona-Fälle in Garbsen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Garbsen ist währenddessen weiter gestiegen. Am Mittwoch waren es nach Angaben der Region Hannover 65 Fälle und damit acht mehr als am Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf einen Wert von 58,5 – und überschritt damit erneut die kritische Marke von 50.

Von Gerko Naumann