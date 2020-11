Garbsen

Die Zahl der Corona-Statistiken in Garbsen haben am Dienstag, 3. November, einen traurigen Rekordwerte erreicht. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover mitteilt, sind aktuell 89 Menschen in der Stadt mit Covid-19 infiziert. Das sind zwölf mehr als am Montag.

Damit steigt auch die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz in Garbsen erstmals über die 100er-Marke. In den vergangenen sieben Tagen haben sich – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – 105,9 Personen neu angesteckt. Aufgrund dieser Entwicklung bereiten sich mehrere Schulen in Garbsen darauf vor, die Kinder und Jugendlichen in zwei Gruppen nur noch jedem zweiten Tag zu unterrichten.

Anzeige

Zum Vergleich: In der gesamten Region liegt der Inzidenz-Wert derzeit nach Angaben der Landesregierung bei 117,7. In einzelnen Kommunen wie Laatzen (244,9) und Lehrte (196,2) sind die aktuellen Zahlen noch deutlich höher als in Garbsen.

Von Gerko Naumann