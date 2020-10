Garbsen

Wegen der aktuellen Corona-Infektionszahlen in der Region Hannover gilt ab Mittwoch eine Maskenpflicht in einigen Bereichen des öffentlichen Raums. Laut Verfügung der Regionsverwaltung zählen dazu Fußgängerzonen, Ladenzeilen, Einkaufszentren, Einkaufsstraßen sowie Wochen-, Spezial- und Jahrmärkte nebst jeweils zugehörenden Parkplätzen.

Für die Menschen in Garbsen bedeutet das vor allem eine Verschärfung auf den großen Parkplätzen rund um die Einkaufszentren. Bürgermeister Christian Grahl wies am Montag in der Ratssitzung darauf hin, dass die Maskenpflicht auch vor dem Nord-West-Zentrum in Garbsen-Mitte, dem Kohake-Zentrum in Altgarbsen, dem Planetencenter in Auf der Horst und dem Gießelmannhof in Osterwald gelte. Sie werde auch kontrolliert.

57 Infizierte in Garbsen

Seit dem vergangenen Wochenende liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Erkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt, in der Region Hannover über der Marke von 50. Am Dienstag betrug der Wert laut Landesgesundheitsamt 66,5 für das Gesamtgebiet. In Garbsen sind derzeit 57 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 41,1.

Von Linda Tonn