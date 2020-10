Garbsen

Ab Montag, 2. November, bleiben zahlreiche Einrichtungen im Garbsener Stadtgebiet geschlossen. Grund dafür sind die neuen Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen. Wie die Stadt Garbsen mitteilte, bleiben die Stadtbibliothek, das Hallenbad Planetenring, das Stadtarchiv und das Kulturhaus Kalle vorerst zu. Bis zum 30. November sind auch die städtischen Sporthallen für den Vereinssport, also den Freizeit- und Amateursport, gesperrt.

Sämtliche Veranstaltungen im Kulturhaus Kalle werden abgesagt. Den Unterricht der Musik- und Kunstschule bietet die Stadt Garbsen als öffentlicher Bildungsträger allerdings weiter an. Es gilt ein Hygienekonzept für Einzelpersonen und Kleingruppen. Auf Präsenzveranstaltungen wie Konzerte, Schülervorspiele, Ausstellungen und Vorträge wird verzichtet.

Das Hallenbad Planetenring bleibt geschlossen, und auch das Stadtarchiv ist für den Besucherbetrieb gesperrt. Die Gruppenräume im städtischen Gebäude an der Lehmstraße sind für Vereins- oder ähnliche Veranstaltungen gesperrt.

Das Kulturbüro sagt die Musicalkomödie „Sarg niemals nie“ des Theaters für Niedersachsen ab, die für den 21. November geplant war. Ebenfalls nicht stattfinden werden die beiden Nachbarschaftsversammlungen auf dem Kronsberg und Auf der Horst.

Die Stadtbibliothek ist ebenfalls geschlossen. Auch alle Veranstaltungen in der Bibliothek fallen aus. Das Team teilte mit, dass sich die Leihfristen über den Schließungszeitraum verlängerten. Gebühren fallen nicht an. „Die Umstellung der Leihfristen wird in der nächsten Woche realisiert. Wir bitten um Verständnis, dass die Internetkonten zwischenzeitlich die korrekten Leihfristen nicht anzeigen werden“, sagt Bibliotheksleiterin Sabine Eilers.

Vorbestellte und reservierte Medien bleiben unverändert gespeichert. „Die Außenrückgabe steht während der Schließungszeit zur Verfügung“, sagt Eilers. In der Schließzeit können alle Kunden die Onlineangebote wie Nbib24.de für den Download von E-Medien sowie www.filmfriend.de für das Streaming von Filmen nutzen. Für die Leser der Stadtbibliothek wird der Bestell- und Abholservice weiter angeboten.

Von Linda Tonn