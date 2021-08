Garbsen

In Garbsen bestehen weiterhin mehrere Möglichkeiten, sich kostenlos mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen zu lassen. Einige Teams haben ihre Dienstleistungszeiten reduziert, andere halten trotz sinkender Nachfrage an ihren Zeiten fest. Der Dienstleister Coviste hat sich schon vor Wochen aus den beiden Begegnungsstätten im Werner-Baesmann-Park sowie am Hérouville-St.-Clair-Platz zurückgezogen. Er betreibt aber unverändert die Teststation in der Ziegeleischeune bei Möbel Hesse.

Die Dienstleister stehen möglicherweise vor neuen Herausforderungen, sollten Tests kostenpflichtig werden. „Wir brauchen von Kunden, die nicht geimpft werden können, zum Beispiel eindeutige Dokumente, damit es für sie kostenlos bleibt“, sagt Linda-Maria Köhne, Teamleiterin bei Coviste. Die Zahlungsabwicklung sei dagegen technisch kein Problem. „Wir warten die politischen Vorgaben ab und werden reagieren“, sagt Köhne.

Die Zahl der Tests sei in den vergangenen Wochen leicht gesunken. Das Coviste-Team muss zum Beispiel sonnabends nicht mehr rund 1000 Besucher versorgen. „Das ist jetzt auch mal etwas entspannter für die Mitarbeiter“, sagt Köhne. Intensiv seien allerdings die Tage vor den Schulentlassungsfeiern und Abi-Bällen sowie die beiden ersten Ferienwochen gewesen, weil viele Menschen verreist sind.

Wichtiger Hinweis: Menschen mit Symptomen sollten sich in jedem Fall bei einem Arzt testen lassen. Nur für asymptomatische Personen kommen Testzentren und andere Einrichtungen infrage.

Tests in Arztpraxen

Ärzte: Im Internet sind unter arztauskunft-niedersachsen.de neun Praxen in Garbsen aufgeführt, in denen Schnelltests möglich sein sollen. Geben Sie dazu zunächst eine Adresse ein, dann wählen Sie unter „Besonderheiten“ den Punkt „Corona-Schnelltest“ und geben einen Radius an, in dem rund um die angegebene Adresse gesucht werden soll.

Tests in Apotheken

Apotheke Dr. Buttle (Parkplatz, Rote Reihe 18): Die Testzeiten sind wegen sinkender Nachfrage gegenüber den Vormonaten reduziert. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 7.45 bis 10.30 und 15.30 bis 18 Uhr, freitags von 7.45 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist online unter apotheke-dr-buttle.de und vor Ort möglich. Das Testzentrum ist unter Telefon (0157) 33607367 erreichbar.

Kosmos-Apotheke im Shopping Plaza (Havelser Straße 1): Das Kosmos-Team hat die Testzeiten ebenfalls der Nachfrage angepasst. Sonnabends ist geschlossen. Das Testzentrum ist geöffnet montags bis freitags, 9 bis 12 und 17 bis 19 Uhr. Bitte reservieren Sie Ihren Termin auf kosmos-apotheke.de.

Seit Ende März führt die Apotheke Dr. Buttle an der Roten Reihe in Berenbostel Corona-Schnelltests durch. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Dorfapotheke Frielingen (Bürgermeister-Wehrmann-Straße 15): Testungen ohne Termin und Anmeldung. Die Station ist unverändert montags bis sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet, außerdem montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr.

Der Apothekerverband veröffentlicht im Internet unter mein-apothekenmanager.de, welche Apotheken Tests anbieten. Dort kann man sich gefiltert nach Stadt oder Postleitzahl eine Apotheke in der Nähe anzeigen lassen, die testet.

Weitere Testzentren in Garbsen

Ziegeleischeune bei Möbel Hesse (Robert-Hesse-Straße 3): nur für Autofahrer, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends 8 bis 16 Uhr. Terminbuchung nur online auf coviste.de.

Die Testzentren Begegnungsstätte Hérouville-St.-Clair-Platz und Sozialzentrum Werner-Baesmann-Park, Berenbostel sind geschlossen.

Parkplatz am Planetencenter, Auf der Horst/Endhaltestelle: Die Testzeiten bleiben wie gewohnt erhalten. „Wir planen nicht, die Station zu schließen und wollen weiter den durchgehenden Service bieten“, sagt eine Sprecherin des Dienstleisters Corona15. Öffnungszeiten sind montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr. Anmeldung im Internet auf corona15.de.

Centrum Kohake, Berenbosteler Straße 74-76 (Altgarbsen): Das Team hat die Zeiten deutlich reduziert. Montags ist geschlossen. Tests lassen sich buchen dienstags bis donnerstags von 15 bis 17.55 Uhr, freitags und sonnabends von 9 bis 15.25 Uhr. Termine sind online auf www.hi-testzentrum.de zu reservieren.

Das ist das kleine Testzentrum: von Ecolog am Lidl-Markt Auf der Horst. Quelle: Markus Holz

Testzentrum am Lidl, Auf der Horst: Bis voraussichtlich Ende Dezember sind die Öffnungszeiten montags bis sonnabends, 7.45 bis 19.45 Uhr. Das Zentrum bietet damit die längsten Präsenzzeiten unter allen Einrichtungen in Garbsen an. Terminbuchungen sind online möglich unter www.buergertest/ecocare.center.

Stadt Garbsen: Das Corona-Infotelefon der Stadt ist unter (05131) 707333 montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung beraten, sie buchen aber keine Termine in Testzentren.

Von Markus Holz