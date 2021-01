Garbsen

Das graue Winterwetter passt zur Laune von Stefan Sahr. Der Centermanager des Planetencenters im Stadtteil Auf der Horst bringt es auf den Punkt: „Im Moment ist es eine bedrückende Stimmung.“ Gemeint ist die Corona-Krise und der damit verbundene verlängerte Lockdown, von dem auch viele Händler in dem Einkaufszentrum betroffen sind. Deren Geschäfte müssen nach der Entscheidung von Bund und Ländern weiterhin und mindestens bis Ende Januar geschlossen bleiben.

Auf dem Gelände des Planetencenters im Stadtteil Auf der Horst sind viel weniger Menschen unterwegs als vor dem Lockdown. Quelle: Gerko Naumann

Anzeige

Das kann Sahr aufgrund der immer noch zu hohen Infektionszahlen in der Pandemie grundsätzlich nachvollziehen. Das gelte auch für die meisten der direkt Betroffenen, sagt er. „Der Einzelhändler findet die Entscheidung natürlich blöd, aber der Mensch dahinter findet sie richtig.“

Garbsener kaufen weniger ein

Das positive Einkaufserlebnis sei mittlerweile aber fast völlig verloren gegangen, sagt Sahr. Es seien nicht nur weniger Kunden da, die Menschen halten sich auch kürzer im Center auf. „Die Leute kaufen nur noch Dinge für den täglichen Bedarf vor Ort und weichen ansonsten aufs Internet aus“, berichtet Sahr und ergänzt: „Spaß macht das nicht mehr.“

Lesen Sie auch: Private Treffen, Schulen, Ausflüge – diese Corona-Regeln gelten jetzt

Aus Gesprächen mit den betroffenen Geschäftsleuten weiß der Centermanager, dass viele noch auf die angekündigten staatlichen Hilfen warten. Sie hoffen nun darauf und auf eine baldige Rückkehr der Kunden. Denn die ist nicht selbstverständlich, diese Erfahrung hat Sahr schon nach dem ersten Lockdown gemacht: „Natürlich sind die Menschen auch danach vorsichtig, die Kundenzahlen werden nicht sofort in die Höhe springen“, sagt er.

Eine akute Gefahr für ihre Branche sieht auch Friseurin Petra Mevert aus Berenbostel. Sie ist nicht so stark vom Lockdown betroffen wie die meisten ihrer Kollegen, weil sie ein mobiles Friseurstudio betreibt. Das bedeutet: Sie besucht ihre überwiegend älteren Kunden zum Haareschneiden zu Hause und hat deshalb keine Kosten für Miete in einem Salon.

Friseurin war „unendlich vorsichtig“

Für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen hat sie dennoch viel Geld ausgegeben – zum Beispiel für neue Umhänge, Masken und Desinfektionsmittel. „Ich war unendlich vorsichtig und habe auch meine privaten Kontakte ganz weit zurückgefahren, um niemandem Schaden zuzufügen“, sagt Mevert. Das gelte auch für die meisten ihrer Kollegen, die alle Vorgaben umgesetzt und nun dennoch massive finanzielle Einbußen haben. „Wir hängen in der Luft und wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt die Friseurin, die nur einen großen Wunsch hat: „Ich will meine Kundinnen und Kunden gesund wiedersehen.“

Die Gastronomen in Garbsen leiden besonders unter dem Lockdown. „Das ständige Hin und Her geht an die Substanz“, sagt etwa Kenan Cakmak, Inhaber des Bistrorante Spazzo am Rathausplatz in Garbsen-Mitte. Das führe zu Verbitterung, Wut und einem Gefühl der Machtlosigkeit bei ihm und seinen Kollegen. „Die Politik kann ein Restaurant nicht einfach ständig kurzfristig schließen. Wir haben Ware bestellt, die wir wegschmeißen mussten. Es ist einfach traurig“, berichtet Cakmak.

Immerhin: Ein Teil der sogenannte Novemberhilfe ist dem Garbsener Gastronomen ausgezahlt worden. Enttäuscht von der Politik ist Cakmak trotzdem: „Es ist keine durchgehende Strategie erkennbar, genau die brauchen wir aber dringend. Sonst werden es viele Betriebe nicht schaffen.“

Von Gerko Naumann