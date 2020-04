Leiterin der Ratsschule fordert mehr Unterstützung vom Land

Berenbostel

Nicht nur der Unterricht wird für die Viertklässler der Ratsschule Berenbostel anders sein, wenn sie ab dem Montag, 4. Mai, in ihre Klassenräume zurückkehren. Auch während der Pausen gelten strenge Regeln: Maximal ein Kind darf auf die Schaukel, nur drei ans Klettergerüst, Fußballspielen ist verboten und ganz wichtig – Abstand halten. Schulleiterin Cordula Mahlow hat eigens dafür einen Merkzettel angefertigt. „Das wird anstrengend“, sagt sie. „Für die Kinder und für uns Lehrer.“

Insgesamt 60 Schüler aus vier vierten Klassen werden abwechselnd in zwei Gruppen wieder in die Schule kommen – für vier Stunden am Tag. „Alle Klassen müssen die Schule durch verschiedene Eingänge betreten“, sagt Mahlow. Außerdem gelten verschiedene Pausenzeiten.

Anzeige

Bis zur kommenden Woche haben die Lehrer noch einiges zu erledigen: Die Sitzordnungen in den Klassenräumen werden geändert, an den Toiletten werden Pappschilder angebracht und Waschbecken abgeklebt, damit genug Abstand eingehalten wird. Die Gänge zwischen den Räumen sollen so markiert werden, dass getrennt in zwei Richtungen gelaufen wird. „Von der Stadt haben wir große Mengen an Desinfektionsmittel und Flüssigseife bekommen“, so die Schulleiterin.

Weitere NP+ Artikel

„Was ist mit uns Lehrern?“

Obwohl alles derzeit nur Theorie sei, werde das alles schon irgendwie klappen, sagt Mahlow. „Allerdings spüre ich eine große Verantwortung für die Gesundheit der Schüler.“ Trotz Hygieneplänen und Regeln für den Schulbetrieb fühlt sich Mahlow vom Land und vom Kultusministerium allein gelassen. „Was ist mit uns Lehrern?“, fragt sie. „Ich würde mir wünschen, dass man noch mehr für uns sorgt und etwa Mund-Nase-Bedeckungen für die Lehrer und Schüler stellt.“ Auf drei ihrer Kollegen muss sie in den kommenden Wochen verzichten – sie gehören zur Risikogruppe.

Außerhalb des Schulgebäudes habe sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie das Lernen auf Distanz bei den mehr als 250 Schülern gut eingependelt, sagt Mahlow. Schon vor den Osterferien hätten sie wichtige Materialien, Arbeitsblätter und Bücher mit nach Hause genommen. Über die Schulplattform erfahren sie, welche Aufgaben sie erledigen müssen.

Aufgaben über Schulplattform

Digitales Arbeiten werde nicht vorausgesetzt, so Mahlow. Einzig für die Aufgabenstellung bräuchten die Schüler einen Internetzugang – alles weitere erledigten sie in den eigenen Büchern und Arbeitsheften. „Niemand darf in dieser Zeit benachteiligt werden“, sagt Mahlow. Man könne nicht voraussetzen, dass die Schüler einen Drucker oder eigenen Laptop hätten. Über feste Sprechzeiten stehen die Lehrer mit den Grundschülern und deren Eltern regelmäßig in Kontakt. „Wir sind in dieser Lage auch auf die Unterstützung der Eltern angewiesen“, so die Schulleiterin. „Auch sie haben die Herausforderung angenommen.“

Ab dem 18. Mai kommen zu den Viertklässlern dann weitere 80 Drittklässler dazu. „Mal sehen, wie das klappt“, sagt Mahlow. „Darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn