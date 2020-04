Das bedeutet die Corona-Krise für Künstler in Garbsen

Garbsen

Theater und Kleinkunstbühnen haben ihren Betrieb eingestellt, Straßenfeste und Hochzeitsfeiern sind abgesagt oder verschoben: Überall leiden Künstler und Kulturveranstalter unter der coronabedingten Quarantäne. Freischaffende Kreative trifft die Zwangspause besonders – für viele ist sie existenziell. Wir haben bei drei Künstlern aus Garbsen nachgefragt, was die Corona-Krise für sie und ihre Arbeit bedeutet.

Dittmar Bachmann : „Mein Berufsleben findet nicht mehr statt“

Die Shows für seine Chaos-Kasper-Comedy Holla Bolla in Garbsen und Wunstorf sind abgesagt, der Quatsch-Comedy Club auf Bühnen von Hamburg bis München ist geschlossen. Und auch die Aida-Schiffe, auf denen Dittmar Bachmann häufig als Comedian gebucht ist, liegen im Hafen. „Mein Berufsleben, wie ich es seit Jahrzehnten kannte, findet schlichtweg seit dem 13. März nicht mehr statt“, sagt der 53-Jährige. Und auch ob seine Comedy Corner Mitte Mai starten kann, steht noch nicht fest. „Mir ist jegliche Existenzgrundlage entzogen“, sagt Bachmann, „Ich habe zur Zeit keine Einnahmen.“

Die Corona-Soforthilfe habe er dankend erhalten, so der Comedian. Das reiche im besten Fall knapp zwei, mit Glück drei Monate, um Miete und Versicherungen zahlen zu können. Um weiterhin wenigstens weiter kreativ arbeiten zu können, hat er das neue Format „ Bachmanns Coron-oke“ ins Leben gerufen. Dabei singt er mit bekannten Künstlerkollegen wie Matthias Brodowy und Tobias Mann – von Pop bis Schlager und auf Youtube.

„Das bringt zwar keinen Euro aufs Konto, macht aber Riesenspaß“, sagt Bachmann. Kleinkunst mit Abstand und Zuschauer mit Masken findet er zwar gewöhnungsbedürftig, aber einen Schritt in die richtige Richtung. Das werde aber in eng-kuschligen Veranstaltungsorten nicht einfach umzusetzen. „Ich hoffe inständig, dass ich spätestens Anfang Juli mit meiner Kunst, Menschen zu bespaßen, wieder Geld verdienen kann.“

Mone Werner : „Fühlen uns von der Politik im Stich gelassen“

„Von Hundert auf Null von einem Tag auf den anderen – mein Berufsleben hat sich mit Corona komplett verändert“, sagt Künstleragentin Mone Werner aus Altgarbsen. Sie ist seit fast 30 Jahren selbstständig, Kopf ihrer eigenen Eventagentur. Und sie ist ausgebildete Sprecherin und Moderatorin – bei Hochzeiten, Trauerfeiern. „ Events, private Feiern, Hochzeiten – es ist alles storniert“, sagt sie, „mein Verdienstausfall beträgt Hundert Prozent.“

Auch große Veranstaltungen wie die Fußball-EM und die Olympischen Spiele, bei denen Techniker wochenlang eingesetzt worden wären, sind alle weggebrochen. „Corona trifft die ganze Branche“, sagt Werner. Da Trauerfeiern momentan nur in ganz kleinem Kreis abgehalten werden dürfen, bietet sie ihren Kunden eine zweite „Time-to-Remember-Feier“ an – nach der Corona-Zeit und kostenlos. „Bestatter, Redner und Musiker bei Trauerfeiern sollten unbedingt als systemrelevant eingestuft werden“, sagt sie. „Für einen würdigen Abschied, Trauer lässt sich nicht verschieben.“

Sie und viele ihrer Kollegen fühlten sich ziemlich im Stich gelassen von der Politik. Das hat Werner auch in einem offenen Brief an den niedersächsischen Ministerpräsident Stephan Weil formuliert. Die angekündigte unbürokratische, schnelle Soforthilfe sei eine Farce. „Die Gelder, wenn sie denn überhaupt jemals kommen, dürfen nur für betriebsrelevante Ausgaben genutzt werden und nicht für Lebenshaltungskosten und Krankenversicherung.“

Das sei völlig realitätsfern und müsse dringend nachgebessert werden. Viele Künstler müssten aktuell ihre Altersvorsorge verbrauchen, um über die Runden zu kommen. „Unsere Branche war die erste, die schließen musste, und wird die letzte sein, die wieder einer Normalität zugeführt wird“, sagt Mone Werner.

Didier Carmona : „Wir dürfen nicht arbeiten, sind nicht arbeitslos“

Er spielt auf den Bühnen, Straßen und Plätzen Europas, sein Zuhause ist in Altgarbsen: Pantomine Didier Carmona, alias Clown Piccolo, Living Doll oder Mafiaboss Luigi Pipistrello. Der gebürtige Franzose mit spanischen Wurzeln ist zum vorerst letzten Mal am 7. März vor Publikum aufgetreten, bei einer privaten Feier. Rund 25 Auftritte habe er für die vergangenen und die nächsten Wochen absagen müssen. „Anfragen kommen auch keine mehr“, sagt er. Die Unsicherheit bei Privatleuten und Kulturveranstaltern sei spürbar.

Ja, er habe finanzielle Hilfen beantragt, eine Antwort stehe noch aus. „Diese Hilfen werden das Jahr 2020 nicht retten“, sagt er „Die Kosten laufen weiter, ich mache gerade Minus.“ Viele Auftritte habe er verschieben können. Für das Jahr 2021 habe er mehr Termine als für 2020. Seine Stimmung wechsele indes zwischen Traurigkeit und Hoffnung. Und auch Unmut. „Wir Künstler sind doch nicht arbeitslos, wir dürfen nicht arbeiten“, betont er.

Kulturveranstalter fürchten um ihre Existenz Die Absage von Konzerten, Theateraufführungen und anderen Kulturveranstaltungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie wird auch für viele Kulturveranstalter zur Überlebensfrage. Wenn diese Krise länger andauern sollte, fürchten viele um ihre Existenz. „Ein Jahr Pause, das können wir gerade noch so aushalten“, sagt Jördis Coldewey, Chefin der Kleinkunstbühne Horster Harlekin. Der Auftritt von Comedian, Verwandlungs- und Zauberkünstler Martin Sierp Ende Februar war die vorerst letzte Veranstaltung im Harlekin. Die für März und April geplanten Auftritte von Matthias Jung, Carsten Höfer, Thomas Kreimeyer und Thomas Nicolai hat Coldewey auf das Jahr 2021 verschieben können. Bis Juni stehen noch drei Veranstaltungen im Harlekin-Programm. „Ob diese stattfinden können, müssen wir abwarten“, sagt sie. „Wir hoffen auf die nächsten Lockerungen Anfang Mai.“ Die geplanten Auftritte für September bis Dezember stehen ebenfalls in den Sternen. „Wir können leider aktuell überhaupt nicht planen, das ist eine unerträgliche Situation, vor allem auch für die Künstler und Agenturen“, sagt sie. Wegen der Veranstaltungsabsagen hat der Trägerverein der Kleinkunstbühne derzeit keine Einnahmen. Ausgaben schon: „Auch das Haus als Veranstaltungsort muss ja finanziert werden“, so Coldewey. „Zum Glück haben wir unsere Fördermitglieder und machen die Veranstaltungen ausschließlich mit ehrenamtlichem Einsatz möglich.“ Ob Auftritte mit Abstandsregeln, Masken oder mit weniger Leuten im Publikum im Harlekin möglich sind, bezweifelt sie. „Kunst und Kultur leben doch davon, dass viele Menschen auf relativ engem Raum zusammen sind, um diese zu genießen“, sagt die Harlekin-Chefin. Und Abstand halten, das scheitere im familiären Harlekin mit seinen 70 Plätzen bereits am schmalen Gang zur Ausgangstür. Coldewey vermisst aktuell die Unterstützung von Politik und Verwaltung in dieser Notsituation – und auch die Wertschätzung für die kleinen Kulturveranstalter. „ Kleinkunstbühnen spielen keine große Rolle in dieser Stadt“, sagt sie. Die aktuelle Situation zeige, dass der Dialog aus Lessings Trauerspiel Emilia Galotti „Was macht die Kunst? Die Kunst geht nach Brot“ auch nach 200 Jahren aktueller sei, denn je.

Sie ist das Gesicht des Horster Harlekins: Jördis Coldewey hat 1994 den Trägerverein für das Kleinod der Kleinkunst gegründet. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Von Jutta Grätz